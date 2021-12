La delincuencia entró al PAN, afirma Catalina Frank por violencia vivida en elección en Sinaloa

Sinaloa.- El panismo en Sinaloa tiene miedo después de que la delincuencia entró directamente al proceso de elección interna de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, tras la irrupción de civiles encapuchados en sus viviendas, incluso se tienen reportes de que algunos niños, hijos de militantes de este partido político, fueron encañonados con armas largas mientras a adultos se les colocó esposas y sufrieron golpes cuando de manera sorpresiva derribaron las puertas de sus casas, mientras dormían en la madrugada del domingo 19 de diciembre, durante las 04:30 a 05:00 de la mañana, que ocurrieron los hechos.

Lo anterior fue narrado por la presidenta de la Comisión Estatal Organizadora de la elección del PAN, Catalina Frank, quien reconoció el audio en el que anticipa –el 19 de diciembre- que el proceso interno de elección de la dirigencia estatal no viene limpio y denuncia la intromisión del narcotráfico, pero dijo que es tanto lo que hay que decir que ocuparía muchas horas para explicar cómo iniciaron las elecciones del PAN, incluso desde antes de que se emitiera la convocatoria.

Entonces: ¿La elección interna del PAN ya venía viciada?

“Ya venía con líneas de muchos lados y hasta del propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Yo no voy a decir, pero ahí están los hechos. Incluso yo no formaba parte de la Comisión Organizadora de la Elección, yo no era parte, pero se convocó a la semana siguiente al consejo estatal para presentar las propuestas y no hubo quórum. Se pido que las candidatas propusieran dos comisionados de uno y de otro, y a mí me propuso el presidente del Comité Directivo Estatal, pero era otra la persona propuesta para la comisión, María Serrano, y ella dijo que no podía por no radicar en Culiacán”.

Leer más: Iglesia católica seguirá con medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 en Culiacán, Sinaloa

“Desgraciadamente al estar de esa forma conformada una comisión, que en la vida de Acción Nacional no se había hecho y nunca, había sido del CEN rápido, “fast track”, sacar una comisión y desde ahí viene mal y desde antes. El Consejo Estatal del PAN siempre aprobada la comisión electoral, pero como nunca hubo quórum, lo hacían con toda la premeditación, alevosía y ventaja, como ya había tratos arriba sucedió eso. Como pude trabajé y no hubo trabajos de organización, porque sus integrantes no veían y nada más a las sesiones, tenía que asumir la responsabilidad sola en la organización total, y lo único que hice fue involucrar a los empleados para que estuvieran en el proceso”.

¿Cómo era el panismo en las elecciones pasadas?

“Era de otra forma en una elección, si teníamos cada quien sus candidatos o preferencias, peor nunca se llegó al extremo como hoy…nunca, de intimidar, llegar, presionar, tumbar puertas, amedrentar con pistola en mano, con rifles, hasta niños y sus padres, por eso los panistas no quieren declarar”

Fue en ese momento que Catalina Frank rompió en llanto durante la entrevista, y externó que “a pesar de eso, el panismo salió a votar en Culiacán, pero no como debía votar. Había mucha efervescencia e iba a haber un mayor porcentaje de votación. A pesar de ello, ganó Verónica Montaño y se esperaba más votación”.

¿Sucedieron los mismos hechos violentos denunciados por el PRI en el pasado proceso electoral del 6 de junio?

“En una elección constitucional fue lo mismo que pasó, llegaron inesperadamente grupos armados, coaccionaron, levantaron a los dirigentes con los que andaban en campaña con la alianza (PRI-PAN-PRD), y se los llevaron y otros los soltaron hasta el otro día. Otros los amagaron, los amedrentaron y lo sales, y la gente tuvo miedo”.

¿Se conoce que presuntos hombres armados llegaron con marros a las viviendas?

“Llegaron a varios lugares y no solamente con Adolfo Beltrán, llegaron con el panista común y corriente, y no solamente aquí, nos están pasando reportes de otros municipios, que incluso no dejaban pasar encañonando a la gente, que se fuera, para no llegar a emitir el voto durante la mañana del domingo en otros municipios. La información es que actuaron como vil delincuentes profesionales. La delincuencia organizada entró internamente al proceso de Acción Nacional”.

¿Por qué involucrar a grupos armados en el proceso de elección del PAN?

“Porque no la tenían segura y después de conocerse los hechos violentos, yo había solicitado suspender la votación en Culiacán, pero el delegado que vino del CEN no la suspendan y hasta batallé para tener los funcionarios de la casilla”.

“Me preguntó que, si cada candidata tenía sus números, para que llegar ese extremo, cuando yo sabía que podía ganar. Para que coactar, inhibir, llegar con violencia a las casas y se conoce que poncharon las llantas de los vehículos para que no salieran, muchos panistas tuvieron que utilizan el servicio de transporte de plataforma para llegar a votar”.

La consejera vitalicia y ex diputada local, Catalina Frank lamentó las declaraciones del gobernador Rubén Rocha que tras conocer los hechos expresó que “siempre pasa”, y consideró que lo anterior ocurrió con Morena y fue lo que pasó en la elección que ganó para gobernador y se actuó de la misma forma.

Mencionó que ella no solicitó la intervención de la Guardia Nacional y solamente atribuyó que la máxima autoridad en el estado ordenó que custodiaran las casillas, lo que provocó más temor entre los panistas al momento de emitir su voto.

¿Se sienten decepcionados de la que será la nueva dirigencia estatal del PAN?

“Hemos estado desilusionados hasta cierto punto del actuar de las dirigencias, y hemos llegado a tener propuestas para decir que el nuevo dirigente que entre, se le va a entregar nuestro proyecto y si lo quieren tomar, y sino nosotros hacerlo nuestro y en forma paralela, porque vemos venir un gobierno como está el actual y les propuse en el grupo de participación política de la mujer (PPM), que encabeza Giovanna Morachis, que no ha servido para nada”.

“Yo les planteé una sola planilla de candidata, porque tenemos un gobierno que estoy segura que va a entrar a permear el día de la elección. Sabía de Alejandro Higuera, que se fue a Morena y él tiene todavía tentáculos dentro del Partido Acción Nacional, y por eso les pedía que amarráramos todo eso con una sola candidata, por los antecedentes que existen como en Veracruz, que Morena metió a la cárcel a un candidato del PAN, que sigue preso, que fue este domingo también la elección en ese estado y se tuvo que sustituir a la persona”.

¿Por qué no participaron más candidatas en la contienda interna?

“A Nelba (Osorio Porras) la amenazaron para bajarla antes de registrarla, yo no puedo decir. Lo que pasó fue que buscaban gente a doc”.

¿Qué le parece que Giovanna Morachis sea la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado?

“Ella no sirve de nada, no sabe ni hablar y si le hacen una notita lo dice, pero si le hacen preguntas extras nunca va a responder. No es que sea mujer, me duele que sea, porque no está preparada”.

¿Conocen los panistas a la candidata triunfadora Roxana Rubio?

“La señorita que salió (Roxana), siempre anda por la tangente y nunca nadie la conoció en el PAN. Fue en una de esas que entró, que no se supo cómo entró, que ni cursos hizo. Claro, es militante, fue cuando Rafael Moreno Valle (ex gobernador de Puebla) quería ser candidato a Presidente de la República, que entraron miles y miles de gente cuando estaba cerrada la afiliación, pero fue en contubernio con el director del registro nacional de militantes en la Ciudad de México, que entraron en un fin de semana”.

“Por eso cuando le preguntaron en el debate de candidatas sobre los fundadores del PAN, ella no supo y no conoce lo que es Acción Nacional. Esto lleva a que dentro del partido se debe tener una reforma integral para obligar a que los dirigentes conozcan al PAN, y cómo es posible que, si son la voz del panismo en el estado, se espera que respondan como piensa Acción Nacional y no lo que le dé la gana a la persona y no como piensa tú. Sino conoce la doctrina, la filosofía, la plataforma y los principios y reglamentos del PAN, para que se mete y estar diciendo disparates”.

“Ella (Roxana) siempre se quiso ir por la libre y hasta ha dicho que ella es amiga del gobernador (Rubén Rocha Moya), y lo único que se ve es que ella no tiene filtros y hasta los mismos panistas buenos que la siguen, creían que lo que había que era falso”.

¿Piensan hacer un bloque opositor ante la nueva dirigencia estatal del PAN?

“Estamos reuniendo varias personas que militamos en el PAN de años, no queremos nada y solamente impulsar cuadros jóvenes, pero estamos trabajando panistas con convicción y que queremos al PAN, que queremos hacerlo fuerte y vamos a ver si hay algunas deficiencias del Comité Directivo Estatal, si vemos que son muy blanditos con el Gobierno en sus señalamientos y no cuestiona. Será un bloque opositor que está a nivel nacional, primero porque no gusta que Marko Cortés vaya a Palacio Nacional a dialogar y hay muchos cuestionamientos en el panismo”.

Leer más: Aún sin los resultados de las pruebas de las personas sospechosas de ómicron en Sinaloa

Para concluir se le preguntó ¿Catalina tiene miedo después de los acontecimientos ocurridos el domingo 19 de diciembre?

“Yo no tengo miedo, me he mantenido al margen de todo esto y he tenido muchos reproches de compañeros panistas cuestionándome de que he sido parcial. Pero viví una enorme presión de los delegados del CEN para cerrar el cómputo la elección y que acabó la madrugada del martes 21 de diciembre”.