La detección temprana del cáncer de mama puede hacer la diferencia para salvar la vida: IMSS Sinaloa

Sinaloa.- Maura, Guadalupe, Margarita, María de los Ángeles y María Aurora son pacientes

con cáncer de mama en Sinaloa y gracias a una detección temprana a través de la autoexploración de mamas, la exploración clínica, la mastografía y la atención médica, se mantienen en la lucha contra este padecimiento.

Cada una de ellas fue detectada en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, a través de los módulos PrevenIMSS.

Las cuatro han recibido tratamiento médico especializado a través de consulta con médicos especialistas y apoyo para salir de un proceso “difícil y doloroso”.

“Mi recomendación hacia todas las mujeres es que se exploren a tiempo. Yo no me hice los estudios, cuando lo hice, mi tumorcito ya medía 1. 5 centímetros. Todo fue muy rápido, ahorita ya estoy en el proceso de los estudios para saber cómo voy, si me quedan secuelas o no”, indicó Margarita.

Por su parte, para Maura Guadalupe, lo más difícil de su proceso fue el aceptar que padecía cáncer de mama. Afortunadamente, y gracias a la atención recibida por los médicos del IMSS, así como todo el proceso de quimioterapias, ha logrado dar pasos muy significativos para salir adelante.

“Voy para un año con el proceso de cáncer, ya pasé por todas las etapas. Me encontré con muy buenos médicos. Hasta ahora mi atención ha sido excelente; ya pasé por quimioterapia y una mastectomía. Hace dos semanas terminé mi ciclo de radiaciones y estoy muy bien”, aseguró.

En tanto, María de los Ángeles se detectó una bolita en su seno izquierdo, al sentir que no era normal, acudió al médico; luego siguió todo el proceso de estudios hasta que tuvo que ser intervenida el 24 de diciembre del año pasado.

“He recibido mis quimioterapias cada semana y cada 21 días, ya he terminado con ellas. Es un proceso muy largo y doloroso porque uno no espera padecer esta enfermedad”, manifestó.

Detalló que ha recibido buena atención, al tiempo que ha hecho amigos (pacientes, enfermeras y enfermeros en el área de Quimioterapia), quienes le brindan palabras de ánimo y aliento para seguir adelante.

Para María Aurora, quién se autodenomina una “luchadora de cáncer de mama”, vivir con este padecimiento de salud se traduce en una experiencia más que la vida le da para enfrentar.

“En enero me di cuenta que mis senos estaban diferentes y me hice una mastografía, consulté al médico y me recomendó otros estudios para confirmar que tenía un pequeño tumor en mi seno izquierdo, que había que operarme y retirármelo todo”, explicó.

Posteriormente, un 18 de marzo del presente año, María Aurora fue intervenida y de ahí en adelante, el oncólogo le indicó ocho sesiones de quimioterapia, radiaciones y continuar con medicamento como parte del tratamiento.Para las cuatro, el apoyo de la familia y seres queridos ha sido fundamental, pues durante el proceso han perdido cabello, peso y han cambiado su alimentación.

De igual forma, coincidieron en la buena atención que han recibido por parte del IMSS y su personal, a quienes califican de muy amables y siempre al pendiente de los pacientes que se dan cita en las áreas de Quimioterapia.

Por último, enviaron un mensaje a las mujeres sinaloenses invitándolas a practicarse la autoexploración de mamas como una oportunidad para detectar a tiempo el cáncer de mama.

“Que se exploren si sienten algo raro, que acudan lo más pronto posible a su médico y de ahí, nos dirán que es lo que uno tiene, no dejen pasar el tiempo, uno se deja al último y cuando eso sucede, ya es demasiado tarde por que la enfermedad va avanzando día con día”, afirmaron.