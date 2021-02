La detención de Emma Coronel sorprendió al gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Le tomó por sorpresa al gobierno de Sinaloa la detención de Emma Coronel dijo el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, al no estar al tanto de la investigación que se llevaba a cabo en su contra.

"A todos nos tomó por sorpresa, era algo que no se esperaba. Ella tendrá derecho a defenderse, es un tema que no esta aquí en México son otras autoridades, como digo no lo esperábamos y ella es mujer y tiene derecho a defenderse”, explicó.

El mandatario estatal también comentó que no se espera un repunte en la violencia en Sinaloa por este tema.

El gobernador informó que no se reforzará la seguridad en el estado por la detención de Coronel y seguirá igual.