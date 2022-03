La exigencia de este 8 de marzo es por la igualdad de los derechos humanos de las mujeres en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- “Tenemos una deuda muy grande que es la responsabilidad ciudadana de construir desde las familias un Sinaloa más justo”, expuso Nora Alicia Arellano Chávez al mencionar la desigualdad que existe, no solo en atención a mujeres víctimas de violencia, sino específicamente a aquellas mujeres que habitan en la sierra o en litorales y que se encuentran a miles de kilómetros de una institución o asociación de apoyo.

La analista y columnista de EL DEBATE envió un mensaje directo a la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, para que haga esa unidad que se requiere para solucionar el problema de violencia, principalmente contra las mujeres en zonas marginadas.

“¿Cómo es posible que todo mundo sepa quién está en el negocio, quién está envenenando, quién está destruyendo, menos la autoridad y que no haga algo por combatirlo? Voy al tema porque de ahí se genera mucha de las violencias, porque ahí estamos nosotros solapando una forma de ser que no es libre, porque de ahí estamos construyendo un edificio tortuoso para la convivencia de nosotros en sociedad. Tenemos que atacar esos temas, el feminismo no debe ser cobarde y no lo ha sido”, expresó.

En la mesa de análisis organizada por EL DEBATE, sobre feminismo en Sinaloa, Arellano Chávez resaltó que la democracia como la conocemos y como la vivimos tiene sus fundamentos en la fuerza de lo femenino, en esta toma de conciencia que tenemos y que surge desde la Declaración de los Derechos Humanos. “Porque las mujeres estamos llegando al espacio público, y lo tienen que reconocer, pero no es porque seamos más, es porque no somos menos”.

Hizo un llamado a conmemorar el 8 de marzo con mucha inteligencia y ver cómo contribuimos a la desigualdad.

“Hay que buscar otro modo de ser humano y libre y es cierto porque en este cambio de paradigmas, la humanidad se ha perdido muchísimo de nuestra inteligencia y de nuestra sensibilidad y forma de ser, por ignorancia y por miedo, se ha perdido la participación y el empuje de las mujeres desde el espacio público”.

Movimiento feminista

Mencionó que el feminismo es un movimiento que busca la reivindicación de los derechos de los seres humanos, hombres y mujeres. “Cuando las mujeres buscamos la parte de lucha por la igualdad, no es porque pensemos que somos más que los hombres, porque una mujer no es más que un hombre, pero por ningún motivo, de ninguna manera, es menos”.

Falta mucho, dijo, para construir un pensamiento feminista en cada municipio, en todo Sinaloa y el país.

Por su parte, Sania Elizet Moreno Moreno, auditora de género y experta en atención de violencia contra la mujer, mencionó la necesidad de escribir todas las experiencias y sobre todo las actividades del feminismo en Sinaloa para marcar un antecedente.

DEBATE realizó una mesa de análisis en vivo ayer en el marco del Día de las Mujeres. Foto: Debate

“Hemos hecho cosas, pero esto se va perdiendo y nos falta escribir sobre cuándo iniciaron los movimientos de las mujeres en Sinaloa para tener un fundamento de nuestra historia y para ir viendo cómo fue el rumbo, aunque ya las mujeres más jóvenes que nosotras están más actualizadas en todos los movimientos que se hacen en las redes sociales y que están picando piedra y debatiendo de estos grupos feministas en las redes sociales, pero no hay documentado nada sobre el tema en nuestro estado”.

Dejó claro que lo que se busca del feminismo primero, dijo, es que no se alarmen con el tema, porque lo único que se busca es igualdad de oportunidades y que nos vean como seres humanos desde niñas y que logremos esas formas de convivencia sanas, enfocadas a la justicia social.

En el mismo sentido, Priscila Rebeca Salas Espinoza, del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, mencionó que en Sinaloa y en México conmemoramos el Día de la Mujer porque en algún momento de la historia existió la necesidad de poner atención en la política pública que está orientada hacia las mujeres.

Dijo que es necesario que las mujeres comencemos a discutir todo el movimiento feminista y reivindicar el 8 de marzo para hacer manifiestas nuestras demandas para tomar el espacio público.

Violencia contra las mujeres

Al abordar el tema de la violencia contra las mujeres en la mesa de análisis sobre feminismo en Sinaloa, la activista Priscila Salas Espinoza lamentó que al revisar las estadísticas de delitos cometidos contra las mujeres, desde 2015, el municipio de Culiacán ocupe primeros lugares en esta materia, no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional, por encima de municipios como Ciudad Juárez, Tijuana y ciudades del Estado de México, Puebla y Jalisco que tienen mucho más densidad poblacional que la capital sinaloense y que se consideran más violentos.

Sin embargo, dijo, Culiacán es el municipio con más feminicidios en México y el año pasado terminó en primer lugar.

“Es un municipio que tiene alerta de violencia de género, es un municipio donde desaparecen menores en el rango de 17 y 16 años, más niñas y adolescentes, casi no hay niños desaparecidos, sino que son niñas que no se van con el novio, eso es mito, es una mentira, son desaparecidas”.

Dijo que la exigencia de las feministas es hacia las autoridades municipales, estatales y federales para que atiendan el problema.

“Necesitamos campañas preventivas, no campañas de un moñito, que no dure un día del mes y que exista por 10 años un día del mes, sino que necesitamos campañas preventivas que estén bien diseñadas y que tomen en cuenta las estadísticas tan altas que se están registrando y que estas campañas no sean informativas nada más, sino que estén orientadas a un cambio cultural de largo plazo en nuestro estado y que inicien, primero porque las autoridades de los diferentes niveles de gobierno en el estado comiencen a hablar de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres como un delito, como algo que debe condenarse públicamente y que no va a ser tolerado por las autoridades de Procuración de Justicia”.

Consideró de suma importancia que todas las mujeres, principalmente las adultas, quienes protegen a niñas y niños, aprendan a conocer los derechos humanos con los que se cuenta, pues de otra manera no se podrá exigir garantía de justicia.

“Cuando alguien conoce sus derechos humanos hasta la forma de hablar y de caminar le cambia, decía alguien en Sudamérica y es cierto, porque sabemos cómo pararnos y cómo hablar cuando ya conocemos nuestros derechos”, agregó.

Dijo que las estadísticas no son exactas.

“Luego las autoridades dicen que el feminicidio baja, si baja, y lo cacarean con mucho orgullo, pero resulta que las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres han subido 300 por ciento y entonces la situación no es banal. Para nosotras no somos las viejas ridículas que estamos gritando por cualquier cosa, nuestra vida y la de las mujeres cercanas a nosotras va de por medio, porque sí existe y ha existido desde hace muchos años una pandemia de asesinatos y de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres”.

Políticas públicas

Arellano Chávez calificó de increíble que actualmente todavía se tenga que pensar cómo hacer para cuidar a niñas, niños y adolescentes para que su vida pueda transcurrir con justicia.

Dijo que preocupa y enciende focos rojos las estadísticas de violencia en las familias, pues se supone que debe ser el sitio más seguro para una niña y una mujer. “En el sitio más seguro está la mayor inseguridad, por ejemplo, la familia, pero ahí los límites los conocemos los que estamos al interior de una familia, pero el Estado que debe ser el guardián, el protector y quien hace valer la ley, omite su aplicación y en lugar de fortalecer instituciones que deben ser cada día más especializadas en el trato y con mayores recursos para atender, tenemos retrocesos”.

Por su parte, la académica especialista en asuntos de género, Sania Moreno Moreno, lamentó que las mujeres tengan más valor en una parte que en otra. “El fondo del tema de la violencia es que muchos hombres sienten que la mujer es de su propiedad y que pueden mandar en nuestros cuerpos, aún después de muertas, porque las vejaciones son y se han visto esos casos”.

Se unió a la exigencia de justicia a las autoridades al resaltar que las leyes existen, solo hay que hacerlas valer.

Finalmente, la activista Priscila Salas Espinoza, destacó la importancia de que las mujeres sepan gestionar la atención de un asunto de violencia cuando se es víctima.

Lamentó que se tenga poca cultura jurídica en la que a veces no tenemos pruebas porque no sabemos cómo obtenerlas.

“Es sumamente importante que cuando se empiece a detectar o a sentirse que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, que comiencen a hacerse de pruebas, que hablen con sus compañeras, con sus amigas y amigos o familiares y les pidan que sirvan de testigos. Pueden grabar conversaciones en las que ustedes participen, eso no es un delito, y pueden ser ofrecidas como pruebas, pueden respaldar las conversaciones en las redes sociales y ofrecerlas como prueba en una memoria y pueden ir y denunciar y si necesitan intervención de emergencia pueden hablar al 911 y reportarlo, pero inmediatamente después ir al Ministerio Público porque tienen que atenderlas de manera adecuada para hacer denuncias. En caso de que necesiten refugio y acompañamiento pueden hablar a las instituciones de apoyo”.

AMLO pide evitar la violencia en las manifestaciones del Día de la Mujer

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer un llamado a las mujeres que van a manifestarse hoy para que no caigan, dijo, en provocaciones y evitar la violencia.

Incluso comentó que hay grupos políticos que podrían utilizar a movimientos feministas legítimos para enfrentarlos al gobierno y proyectar una imagen de un país “en llamas”.

“... porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación, que es una postura totalmente política”, dijo el presidente en su tradicional conferencia mañanera ayer.

Mujeres en Sinaloa marchan hoy como colectivos feministas

En exigencia de igualdad, diversos colectivos y asociaciones en defensa de los derechos humanos y de las mujeres, realizarán diversas marchas y manifestaciones en las principales ciudades de Sinaloa.

En Culiacán, el colectivo No se Metan con Nuestras Hijas convocó a una manifestación y batucada con motivo del Día Internacional en punto de las 8:00 de la mañana, la cual iniciará en Palacio Municipal y culminará en Palacio de Gobierno, donde pretenden colocar cartulinas y mensajes de exigencia de igualdad. En la tarde habrá otra movilización a las 3:30 donde participarán colectivos como Feministas Alteradas y C´MAS. En Mazatlán, el colectivo Feministas Perlas del Pacífico iniciará desde el monumento a la Mujer Mazatleca a las 16:30 horas y culminará en el Acuario con performance y consignas feministas.

La marcha en Los Mochis iniciará a las 17:00 horas en la Casa del Centenario y terminará en la Vicefiscalía zona norte, aquí se espera la participación de diversos colectivos feministas de la zona norte de la entidad.