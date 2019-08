La foto que se volvió viral con la Tormenta Ivo

Sinaloa.- La tormenta tropical Ivo en su paso por Culiacán nos dejó claro el gran poder que tienen las redes sociales, ya que en cuestión de horas una imagen del fotógrafo de EL DEBATE, Luis Magaña, se viralizó. En la fotografía puede apreciarse cómo una persona da un enorme salto —como el de un atleta— en la avenida Álvaro Obregón, y todo para no mojarse con los charcos.

Se volvió un hit

Luis Gerardo Magaña comentó cómo consiguió captar esta fotografía tan especial. “Yo estaba esperando tomar una foto a contra luz con los faroles de los carros, cuando miré que el muchacho estaba corriendo y entonces comencé a disparar en ráfaga. Luego le mandé la foto al personal de la página web. Y fue por mis conocidos que me enteré que había causado muchas reacciones, ya que comenzaron a etiquetarme”.

La foto que circula a través de redes sociales, en especial Facebook, muestra cómo un joven con camisa de color amarillo realiza un impresionante salto en el centro de Culiacán, para evitar mojarse con un charco.

Muchos usuarios se quedaron con la duda de si el joven llegó o no al otro lado sin mojarse, y sorprendentemente consiguió su objetivo, no mojarse. La imagen compartida por EL DEBATE en su cuenta de Facebook de Culiacán hasta el cierre de esta edición ya había rebasado los 3 mil me gusta y más de 300 comentarios.

¿Quién está detrás del salto?

Álvaro Medina López, el hombre detrás del salto en la avenida Álvaro Obregón, mostró su condición física digna de un olímpico, y para sorpresa de muchos reveló que tiene 39 años de edad.

Ilustración: Centro de Ciencias de Sinaloa.

Otra de las dudas de los usuarios que vieron las imágenes fue si el joven practicaba algún deporte. En entrevista, Álvaro señaló que juega futbol en unas canchas cercanas a su casa, entre ellas una de la colonia 21 de Marzo, en Las Huertas y también en La Costera.

Al cuestionársele cómo había tomado los memes que le hicieron, dijo que no le molestaron, los tomó con humor; él y sus vecinos se rieron, y agregó que las personas que se molestan con eso es porque no les entienden.

Explicación: La ciencia detrás del salto en la avenida Álvaro Obregón

El Centro de Ciencias de Sinaloa compartió a través de redes sociales la física detrás del impresionante salto de un hombre, cuya imagen se volvió viral.

De acuerdo con esta dependencia, el secreto está en la carrera realizada antes del salto, ya que el 50 % de este reside en eso. Pues con esa velocidad generó la energía cinética suficiente para tener el impulso necesario y lograr un salto tan grande.