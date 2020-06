La frustrante labor de médicos frente al coronavirus en Sinaloa

Sinaloa.- Aunque aseguran estar preparados para cualquier catástrofe que requiera de sus servicios, el nuevo coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2 ha superado cualquiera de sus expectativas.

Alberto, Benjamín y Lucrecia contaron su experiencia para EL DEBATE atendiendo casos de COVID-19. Son médicos en Sinaloa, uno de los principales estados a nivel nacional con contagios. Pidieron el anonimato por temor a represalias en sus empleos. Ellos enfrentan no solo al virus que se convirtió en pandemia, sino que además sufren las carencias de los sistemas de salud, tanto estatales como federales.

Ante la falta de equipo de protección para el personal de Salud, destacaron que han tenido que comprar de su sueldo material que los proteja lo mayormente posible.

Benjamín y Lucrecia dijeron que han dejado de visitar a su familia frente al temor de contagiarlos; mientras Alberto toma medidas sumamente estrictas para cuidar a su hijo y a su esposa.

Miedo y estrés son otros de los retos emocionales a los que se enfrentan, sobre todo —indicaron— en un panorama en el que la nueva normalidad está activándose mientras los ciudadanos continúan incrédulos u omitiendo cuidados que protejan a todos.

Vea el sondeo digital realizado por EL DEBATE donde los médicos expresan su sentir ante la situación: Médicos no ven una estrategia clara para enfrentar coronavirus en México.

Educar ante teorías conspiratorias

Hace veinte años, Alberto se graduó de la carrera de Medicina. El cúmulo de lecciones psicológicas y bioéticas, además del conocimiento en salud, lo prepararon para brindar la atención médica en medio de cualquier catástrofe. Sin embargo, asegura para EL DEBATE que ningún escenario se acerca al COVID-19.

Alberto, nombre ficticio para este artículo, concedió la entrevista el pasado 4 de junio del 2020. El 15 de junio confirmó únicamente que se encontraba aislado en casa por presentar ya síntomas de COVID-19: «Estoy aislado. Finalmente parece que no la libré», dijo con optimismo, a pesar de la situación. Previamente, contó a este medio la restricción en la repartición de equipo de protección para el personal de Salud y la preocupación por los contagios y los fallecimientos de sus compañeros del hospital.

En el momento de la entrevista, el 4 de junio, indicó que su labor como médico era estar al frente de un consultorio externo en un Centro de Salud en Sinaloa. Ahí detectó casos sospechosos de COVID-19 que terminaron dando positivos. «Nosotros hacemos como una hoja de seguimiento de los pacientes, y varios pacientes se les ha estado dando seguimiento. De hecho, donde trabajo, está como un boom de casos, casos que han salido con COVID-19», dijo a EL DEBATE.

A pesar de su cercanía con este tipo de pacientes, indicó que la Secretaría de Salud en Sinaloa lo restringía del equipamiento completo para prevenir que se contagiara del virus por considerar que no estaba de manera directa atendiendo a pacientes con COVID-19.

Únicamente podía acceder a una bata quirúrgica diariamente. Tuvo que comprar por su cuenta cubrebocas N95, los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, gastando alrededor de 900 pesos mensuales desde el inicio de la pandemia. «Aunque atiendo a posibles sospechosos, pero como dicen ellos, los jefes no estás en área de COVID-19», expuso.

Para Alberto, de 42 años de edad, los esquemas protocolarios de protección al personal de Salud no han funcionado, y los contagios han alcanzado a compañeros y amigos de su hospital. Aunque dijo que la mayoría parece tener buenas condiciones, terminan incluso falleciendo por el virus: «Se agravan e incluso desgraciadamente ha habido fallecimientos de gente que uno conoce y que aprecia, y que no solamente en la medicina, sino también en la docencia, porque uno como médico también es docente, entonces sí es algo difícil, algo duro», lamentó.

En la entrevista, el médico contó que cada amanecer, antes de salir de su casa, en la que vive junto a su esposa y su hijo, se encomendaba a Dios. Lo hacía precisamente ante el temor de contagiar a su familia, y a pesar de seguir todas las medidas de protección, terminó sintiéndose mal.

Volver a ver a su madre lo mantiene inquieto, pues dejó de visitarla desde el inicio de la pandemia buscando guardar su integridad fisiológica y evitar así un posible contagio para ella. Las largas filas por compra de cerveza y pasteles le molestaron, sobre todo porque mientras eso ocurría, él seguía sin poder ver a su madre.

La gente que conoce a Alberto le ha preguntado si el COVID-19 es verdad o una teoría conspiratoria. El contó que a pesar de que le ha explicado al mecánico, al amigo, al conocido que se topaba en la calle con medidas de sana distancia, prevalecía en ellos la incredulidad.

Sin embargo, algo que les dejaba siempre claro era que no esperaran a que una persona del círculo familiar cercano presentara algo grave, como es el COVID-19, para creer en él, y los alentaba a cuidarse por todos y no pensar de forma egoísta.

Para él, y con base en su experiencia, la nueva normalidad debe ir acompañada de prudencia y empatía por el otro, sobre todo al considerar que la curva de contagios todavía no ha descendido.

Cuidarse grupalmente no solo basados en lo que dice la televisión, sino por el comportamiento diario del virus. «Si uno está joven, no tiene enfermedades crónicas ni nada de eso, puedes cursar asintomático, y estar enfermando, no sé, a tu abuelito, a tu tía que tiene cáncer, o a algún amigo que tiene VIH, también son susceptibles. Debemos de ser un poco más conscientes en eso, ser más empáticos».

Alberto sabrá si finalmente terminó contagiado o no de COVID-19 esta semana.

Doctores luchan en un puesto temporal

Temor, estrés y tristeza son las palabras que Benjamín repite constantemente cuando es cuestionado por la situación dentro del hospital. Es uno de los médicos al frente de pacientes diagnosticados con COVID-19 en Sinaloa. Trabaja para el Seguro Social en la capital de estado.

Benjamín no es médico de base, fue contratado de forma temporal ante la falta de personal en el instituto durante esta pandemia. Su trabajo consiste en iniciar el tratamiento del paciente con COVID-19 que llega al hospital y también determinar los que pasan a un área de hospitalización o si requieren ventilación mecánica asistida.

Diariamente, y por doce horas corridas, Benjamín tiene la misma imagen: pacientes en observación por COVID-19 que están comiendo, que deambulan para sentirse mejor, que pueden por sí solos ir al baño; pero también a aquellos que no pueden ni moverse porque tienen mucho compromiso ventilatorio o no pueden sentarse porque están prácticamente acostados para recibir oxígeno.

Ve a quienes tienen mascarillas con bolsa reservorio y en algunos casos a los pacientes con ventilación mecánica. «Lo más triste es que llegan pacientes, y al momento de ingresar, prácticamente se están despidiendo de su familia, entonces es triste, es doloroso. Algunos pacientes salen victoriosos; algunos otros pacientes ya no salen, y eso es lo que más duele», narró.

Para él, ver pacientes que superan la enfermedad lo lleva a seguir luchando por tratar que otros más se recuperen. Por eso, cada que un paciente es dado de alta, han decidido que el personal se junte y lo despiden con aplausos, como ha sucedido alrededor del mundo.

Eso motiva a los que se quedan tanto enfermos como trabajando en lo que llamó una labor difícil. Benjamín mencionó que dejó a su familia para poder seguir trabajando sin ponerlos en riesgo. Rentó una casa, y solo por videollamadas tiene contacto con su esposa, con sus dos hijos y con su madre: «Es doloroso ver a mis hijos por videollamada y que me estén diciendo “¿cuándo vienes?”. Es muy doloroso para nosotros. Sin embargo, tenemos que seguir al pie del cañón ayudando a la gente que nos necesita».

Todos los días, al llegar al hospital, él y sus compañeros de área ingresan a un espacio en el que se quitan su ropa habitual y se colocan el equipo de protección personal para evitar contagios. De igual forma, deben seguir un protocolo muy estricto para retirar ese equipo y volverse a vestir la ropa que tenían anteriormente. Aseguró que nunca salen a la calle o a otras áreas del hospital con el equipo que tuvo contacto con pacientes COVID-19.

A pesar de ya seguir esos cuidados, mencionó que al llegar a casa se quita el calzado y la ropa afuera, y va directamente a tomar un baño. Ya en casa o en actividades más comunes, permanece el uso de gel antibacterial y el lavado frecuente de manos, puesto que aseguró que no solo en el hospital se pueden contagiar.

«Nos encomendamos a Dios. Dejamos familia. Algunos compañeros no regresan a casa, otros rentamos casas y habitaciones, con la finalidad de evitar contagiar a más personas o tener el miedo de traer el bicho en las suelas de los zapatos. Tomo todas precauciones y todo un ritual el llegar a casa, la verdad», expuso para EL DEBATE en entrevista telefónica.

Estando en la primera línea de atención, dijo que le estresa y le preocupa mucho ver cómo miles de personas retoman la nueva normalidad, sobre todo sin tomar las medidas de prevención: «Entonces nos expone a que tengamos un poco más de pacientes. En ese sentido, es alarmante y preocupante».

Benjamín cuenta con 23 años de experiencia en medicina y 44 de vida. El Seguro Social lo contrató luego de que los médicos de base pidieran permiso o tomaran licencias por incapacidad.

Señaló que la institución ha cumplido con el pago puntual de sus quincenas; sin embargo, destacó que no han recibido el estímulo prometido a todos los médicos que atienden de forma directa pacientes con COVID-19, puntualmente se trata del estímulo de infectocontagiosidad. De manera privada, también atiende pacientes que acuden a sus servicios.

Los virus no se ven; las catástrofes sí

Con 27 años de edad, Lucrecia cumple su servicio social como médica en un recóndito pueblo de Ahome, Sinaloa. Está al frente de una humilde clínica del IMSS. Aunque se suponía que la institución había decretado que los médicos pasantes no atenderían pacientes con problemas respiratorios, esa es exactamente su labor: «Somos el primer contacto, prácticamente somos los que decimos “tú te vas a quedar en casa, te vas a aislar o te vas a ir al hospital; o sabes qué, tú ni eres sospechoso de COVID-19”. O sea, tenemos que seleccionar y mandarlos de acuerdo con los síntomas que tengan», explicó.

En entrevista para EL DEBATE, Lucrecia mencionó que la pandemia no solo la enfrenta a las carencias de equipamiento protector y a un pago de beca que apenas puede utilizar, sino que debe sobrellevar la ignorancia de las personas respecto al virus y la incredulidad que la gente tiene por seguir protocolos de prevención.

Al principio de la pandemia, Lucrecia contó que le resultaba inquietante como médica atender ese tipo de pacientes; no obstante, al continuar la contingencia, dijo que ese sentimiento se transformó en miedo, sobre todo porque este año entre sus planes está convertirse en madre: «Cuando empecé a creer qué era lo que iba a estudiar, siempre me imaginaba participando en catástrofes naturales, tal vez en un terremoto, en ese tipo de catástrofes naturales, más no en algo viral, algo donde la gente no le puedes hacer entender, porque hasta que no lo ven, no lo creen; ante un virus no, pero una catástrofe sí», señaló.

Ahora, Lucrecia debe seguir intensos protocolos para evitar contagiarse. Al llegar a la clínica, sigue un proceso de limpieza en el que toma un trapo y desinfecta la puerta y el escritorio, a pesar de que ya lo había limpiado por la noche.

Después de eso comienza a dar pase a los pacientes: «Los separo. “Si traes gripa, ponte de este lado; no, ponte de otro lado”. Comienzo atendiendo a los pacientes que no tienen ningún síntoma respiratorio, y se van. Luego me inclino con los pacientes respiratorios, a ellos los atiendo en otro consultorio, y les empiezo a decir “te quedas en casa, no tienes nada”, etcétera», contó.

Tras su jornada de trabajo, la desinfección de los consultorios debe hacerla ella misma, ya que fue quien tuvo contacto con los pacientes.

Contó que hace unas semanas recibió a un paciente con mucho dolor de cabeza, temperaturas que a decir de él no cedían, alcanzando los 38.5 grados, con dolor de garganta y de pecho. Ella le mencionó que podría ser un caso sospechoso de COVID-19, que debería aislarse y acudir al hospital.

El paciente le indicó que ya se había tratado con un médico en una farmacia, y le habían dado antibiótico con diagnóstico de faringoamigdalitis, que es una infección aguda de la faringe o las amígdalas palatinas.

Sin embargo, cuando Lucrecia lo revisó, no traía ese cuadro clínico, y para estar medicado con antibiótico cinco días sin mayor efecto era muy sospechoso de COVID-19. «Le dije: “Si hubieras tenido una faringoamigdalitis, ya se te hubiera quitado con el antibiótico”, y se puso muy renuente, muy agresivo.

Me dijo: “Yo no tengo COVID-19”», narró. El paciente finalmente se fue de la comunidad sin recibir atención, a pesar de que se le indicó. «Es un caso que me impactó y me entristeció, es un caso que demuestra que la gente todavía está incrédula, y por más que tú le digas “mejor quédate en casa”, que tome sus reposos, sus tratamiento que ya están dando aquí; pero no, parece que te los echas de enemigos», agregó.

A la clínica del Seguro Social en la que trabaja les llegó equipo de protección contra la COVID-19, como batas y cubrebocas, pero al considerar que la calidad es muy baja, tanto ella como su compañera enfermera decidieron no utilizarlo.

Tenía con anterioridad una bata quirúrgica de tela gruesa, y es la que ha decidido usar cada que un paciente con problemas respiratorios acude: «Hasta hace unas dos semanas nos trajeron dos caretas, una para mí y otra para mi enfermera, nada más, y cubrebocas de los sencillitos. Si se acaban, prácticamente ya no hay insumos. Uno tiene que poner de su bolsa para poder conseguir más cubrebocas, que es lo que más se usa aquí. Esas batas yo no las uso, mejor me pongo las batas de tela y las mando a lavar. Los insumos del IMSS es solo a medias», consideró. Debido a esto, dijo que ha comprado caretas y cubrebocas N95 por su cuenta, al igual que su compañera enfermera.

Aunque mencionó entender la difícil situación económica que enfrentan muchas personas, criticó los mecanismos de reapertura a la nueva normalidad. Para Lucrecia, el estado, las localidades, incluida en la que ella trabaja, no están preparadas porque no siguen ningún tipo de medida de higiene ni de cuidado, muestra de ello —opinó— es que usan cubrebocas, pero solo para entrar a una tienda, y si están en contacto con otra persona se lo quitan: «Es como que la gente no está preparada y muchos creen que todo ya volvió a la normalidad y ya no va a ocupar nada, pero no, a la gente le falta mucha información, más que nada educarse y querer educarse».

Lucrecia permanece en la comunidad de Ahome en la que trabaja incluso por semanas desde que comenzó la epidemia. En la ciudad viven sus padres, pero teme que pueda contagiarlos al ser personas vulnerables por padecer hipertensión y diabetes.

