"La honra no está a cambio de un cargo público", responde Cuén Ojeda tras destitución

Culiacán, Sinaloa.- "La honra no está a cambio de un cargo público", fue lo que dijo Héctor Melesio Cuén Ojeda tras ser destituido como Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, por no dar reversa a denuncias en contra de periodistas.

Fue a través de sus redes sociales que el exsecretario de Salud, Cuén Ojeda se expresó tras la medida tomada por el gobernador Rubén Rocha Moya quien solicitó a su gabinete retirar cualquier denuncia en contra de periodistas.

"El prestigio personal no está en el piso de remates. La honra no está a cambio de un cargo público. A mis compañeros de gabinete, mucha suerte y mi agradecimiento a todos los trabajadores del sector salud por l trato que recibí en seis meses de trabajo y, por qué no, convivencia", escribió Héctor Melesio Cuén Ojeda en Twitter.

Cuén Ojeda responde en Twitter

La destitución

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue retirado de su cargo por incumplir con el plazo de 48 horas que impulsó el gobernador, Rubén Rocha Moya para retirar cualquier denuncia en contra de periodistas.

"Ante su contumacia, le comunico mi decisión de removerlo de su cargo de secretario de Salud", se lee en el oficio firmado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La medida fue tomada luego de que expirara el plazo otorgado este miércoles a las 14:00 horas; "Fenecido el plazo de 48 horas otorgadas para el efecto se constata que ha sido Ud. omiso en dar acatamiento a la instrucción girada, que no presentó desistimiento, ni acreditó la legal conclusión de los procedimientos instaurados, por actos de su voluntad".