La información del préstamo es pública: Díaz Vega sobre liquidación de crédito para aguinaldos

Culiacán, Sinaloa.- El 27 de diciembre de 2021, el gobierno estatal recibió un reembolso de mil 600 millones de pesos por parte del gobierno federal y el 28 del mismo mes liquidó el adeudo de mil 500 millones de pesos que contrajo con instituciones bancarias, con el fin de completar el pago de las dos quincenas del mes de diciembre y el aguinaldo de los trabajadores.

Por los préstamos solicitados, se pagaron 3 millones 349 mil pesos de intereses. Dos de los créditos que sumaban la cantidad de 600 millones de pesos se saldaron a los 15 días y otros dos, cuyo monto era de 900 millones de pesos, a los 14 días, explicó el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. El reembolso de los mil 600 millones de pesos de la federación al estado fue por el pago de nóminas y prestaciones que hizo el gobierno estatal a trabajadores del gobierno federal, una situación que se hace de forma recurrente.

Leer más: ¡Otra vez! Sinaloa rebasa los mil nuevos casos de Covid-19

Ante el cuestionamiento realizado por el senador Mario Zamora de que no se ha brindado información clara o mostrado documentos de los pagos realizados por este crédito y del depósito que hizo el gobierno federal, el funcionario estatal expuso que el recurso no fue un apoyo extraordinario del gobierno federal y era del estado, aunque no se mostró ningún documento de la transferencia.

En el caso de la información sobre el préstamo, dijo que cualquier persona la puede consultar en http://saf.transparenciasinaloa.gob.mx/deuda-publica/, o bien que la puede solicitar vía Transparencia y se le entregará. Tras realizar una revisión en la página de gobierno, se encontraron los documentos de los bancos que participaron con la información de las condiciones en las que dieron los créditos, pero no aparecen disponibles las constancias de liquidación de dichos préstamos.

El funcionario estatal explicó que la línea de crédito con las instituciones bancarias sigue vigente por un año, esto no quiere decir que se vaya a recurrir al mismo, pero ahí está por si ocurre algo extraordinario. Recalcó que están siendo previsores para no solicitar créditos para el pago de nómina y aguinaldo de este año.

Leer más: "Vergüenza y da risa", el cuestionamiento de Mario Zamora sobre préstamo de mil 500 mdp: Gene Bojórquez

El cuestionamiento

El pasado miércoles, la senadora Imelda Castro Castro hizo uso de la tribuna para pedir que el periodista Carlos Loret de Mola hiciera público lo que ganaba y quién se lo pagaba. Ante esto, el senador Mario Zamora le reviró que quien debería ser transparente es el gobierno estatal con el préstamo que solicitó y del cual no se ha transparentado la información. Zamora Gastélum dijo que el gobierno federal había otorgado el recurso para el pago, pero no había ningún documento que lo avalara, al igual que no había documentos de que se había pagado a los bancos.