La lucha por la alcaldía de Culiacán en las redes sociales

Sinaloa.- Del 17 al 24 de abril, las y los candidatos(as) a la alcaldía de Culiacán muestran su forma de hacer campaña a través de las redes sociales; comparten eventos y actividades políticas con fotos y videos para interactuar con sus seguidores.

Los candidatos a la presidencia municipal de Culiacán están compuestos por empresarios, activistas, ex funcionarios municipales y el Alcalde con licencia de Culiacán quen busca la reelección a su cargo.

Los ocho candidatos que aspiran al voto popular por la presidencia municipal de Culiacán son:

Faustino Hernández Álvarez (PRI-PAN-PRD)

Jesús Estrada Ferreiro (Morena-PAS)

Miguel Ángel Millán Meza (PES)

Gabriel Guillermo Campos Beltrán (RSP)

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda ( Movimiento Ciudadano)

Siria Quiñónez López (Fuerza por México)

Jorge Monroy Sato (PVEM)

Humberto Rubén Aramberry Sánchez (PT).

Analíticas de Instagram

Faustino Herández. Saludo de buenos días

A las 10:21 a. m., Faustino posteó una foto donde desea a su público un buen día y alude seguir trabajando en su campaña.

Total de posteos: 22.

Analítica Instagram

Elizabeth Montoya. Pega de calcas

Al punto de las 9:22 p. m., Elizabeth comparte fotos pegando calcas y promocionando su candidatura.

Total de posteos: 26

Analítica Instagram

Siria Quiñónez. Reunión

A las 8:04 p. m., Siria publicó una serie de fotos ilustrando reunión con la CMIC, en compañía de Rosa Elena Millán.

Total de posteos: 32.

Analítica Instagram

Jesús Estrada Ferreiro. Amapas

Por las 11:10 a. m., Jesús comparte un álbum donde se le ve caminando entre las amapas del centro de Culiacán.

Total de posteos: 13.

Analítica Instagram

Jorge Monroy Sato. Folleto

A las 9:42., el candidato publicó una imagen propagandística acerca de su partido y su candidatura.

Total de posteos: 4.

Analítica Instagram

Humberto Aramberry. Sin publicaciones

El candidato Humberto Aramberry no publicó durante los días analizados.

Total de posteos: 0.

Analítica Instagram

Miguel Ángel Millán. Sin publicaciones

El candidato Miguel Millán no publicó durante los días analizados.

Total de posteos: 0.

Analítica Instagram

Publicaciones totales de los candidatos: 97

Interacciones totales de cinco candidatos: 7.0 K

Gráfica Instagram

Analítica Twitter

Analíticas Twitter

Analíticas Facebook

Faustino Hernández. En el tianguis

Al punto de las 7:40 a. m., el candidato publicó un video promocional, acompañado de una locataria del tianguis Los Huizaches.

Analítica Facebook

Elizabeth Montoya. Pega de calcas

A las 6:06 p. m., acompañada de su familia, la candidata publicó un álbum acerca de la campaña de pega de calcas promocionales de su candidatura.

Analítica Facebook

Jesús Estrada Ferreiro. Día de la Tierra

Alrededor de las 10:08 a. m., con un árbol de amapa en el fondo, el candidato publicó una foto y mencionó la importancia del cuidado del entorno en el marco del Día de la Tierra.

Analítica Facebook

Siria Quiñónez. Dedicatoria

A las 12:17 p. m., la candidata publicó una foto donde le agradece a su mamá el haberle dado grandes valores de trabajo.

Analítica Facebook

Miguel Ángel Millán. Discurso

A las 4:13 p. m., el candidato llevó a cabo una breve transmisión donde expresó un discurso en alusión a su campaña y a su partido postulante.

Analítica Facebook

Jorge Sato. Eliminar el patronato

A las 7:29 a. m., el candidato publicó una imagen donde afirma que él sí eliminará el Patronato de Bomberos, mejorará sus sueldos y proporcionará seguridad social.

Analítica Facebook

Gabriel Campos. Denuncia a Japac

A las 3:58 p. m., en un video de menos de un minuto, el candidato denunció los cobros excesivos de Japac.

Analítica Facebook

Humberto Aramberry. Recorrido

Para la 1:39 p. m., acompañado de la candidata a gobernadora Gloria González, el candidato realiza un recorrido por las calles de Culiacán.

Analítica Facebook

Interacciones totales de los ocho candidatos: 48.7 K

Interacciones totales.

Nota Metodológica

Las métricas de Instagram y Facebook fueron recabadas desde CrowdTangle, herramienta que permite analizar y seguir el contenido público de redes sociales.

El periodo de tiempo analizado comprende del 17 al 24 de abril, con un corte de información para todos los candidatos hasta las 13:00 horas.

Para Instagram y Facebook, el orden de presentación de los candidatos fue definido de forma descendente por el total de interacciones en el plazo temporal señalado.

No fue posible analizar las interacciones de los candidatos Humberto Aramberry y Miguel Ángel Millán porque no realizaron publicaciones del 17 al 24 de abril. No se integraron datos de Gabriel Campos para Instagram, ya que no se encontró una cuenta pública del candidato dedicada a fines políticos.

Para los datos de Twitter únicamente se tomaron en cuenta los nombres de usuario de los candidatos que tienen cuentas públicas en dicha plataforma. Los datos de seguidores y seguidos se extrajeron directamente de Twitter, con corte hasta las 16:00 horas del día 24 de abril.

El orden de los candidatos en Twitter fue determinado por el número de seguidores. Algunas cuentas están en crecimiento y configuración debido a que son recientes enTwitter e Instagram, lo que puede observarse por el número de seguidores que muestran.

K= miles.