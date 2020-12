La mejor encuesta está en las calles, asegura el alcalde de Culiacán

Sinaloa.- No hay una sola persona que en la calle le grite una grosería o una majadería al alcalde de Culiacán, al contrario, aseguró Jesús Estrada Ferreiro sobre la estima que considera los culichis le tienen.

Por lo anterior aseguró que la mejor encuesta está en las calles de la ciudad, en referencia na encuesta hecha por Debate en el mes de noviembre que dio como resultado que la ciudadanía que participó en la muestra tiene la peor opinión del presidente municipal comparado con los demás actores políticos de los cuales fueron cuestionados (Jesús Valdés obtiene mejor opinión, y Estrada la peor en Culiacán) pero en un rasgo positivo fue calificado como el político más conocido en Culiacán, esto por el 80.53 por ciento de los encuestados.

“Me dicen echale chingazos, que para acá, para allá, pero esa gente tampoco me marea lo que si me llega cuando la gente me para en un negocio comercial a mi esposa y a mí, son señores, señoras y nos dicen cuídense, los queremos mucho, no queremos que les pase nada, no se enoje no les haga caso, usted siga para adelante. Eso sí vale para mí porque hay sinceridad, es muy personal”, dijo Estrada Ferreiro.

En lo que respecta a sus aspiraciones políticas aseguró que cumplió, ya que dijo que iba a esperar que lo invitarán a participar en su partido de Morena y ya lo hicieron. Ya le sugirieron que si no queda como candidato a gobernador se reeliga para presidente municipal en Culiacán y va a participar en lo que le digan, dijo.