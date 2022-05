“La mentira está a flor de piel y la traición a la vista”: Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán

Sinaloa.- Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez y El Quijote son algunas imágenes y esculturas que llenan las paredes del despacho jurídico de Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán.

También hay un cuadro de una paloma blanca, símbolo de la paz. Pero a Estrada se le ha relacionado con un carácter reactivo, combativo y poco diplomático. De lealtad total al presidente y a sus ideales, enfrenta un proceso de juicio político que dice llevará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.

¿Este juicio es inédito?

Es inédito porque no había habido otro en el país ni el del presidente siquiera, no es una sola persona o un grupo de personas comunes, sino es el Estado contra mí, el gobierno de Sinaloa, los diputados contra mí y luego el Poder Judicial contra mí, porque el secretario de Gobierno es el que mangonea a todo el sistema judicial, él era magistrado presidente, hoy su esposa es magistrada, él la puso allí, el presidente del Tribunal de Justicia es su compadre, es una mafia y atrás de ellos está el gobernador del estado, Rocha Moya; es lamentable porque se supone que tiene la ideología de Morena, es muy irregular, algo que puede llamarse traición, su actitud de odio hacia mí.

¿Fue traicionado por el gobernador?

Sí, y el presidente también, porque con eso que está haciendo él, no está de acuerdo el presidente AMLO, lo sé perfectamente bien.

¿Se reunió con Mario Delgado, que estuvo con Rocha y Mier en Altata?

Sí vinieron a ver el asunto este, pero a mí no me toman en cuenta. Haz de cuenta que no vinieron. Supe que venían, el gobernador me lo dijo, estuve preguntando por ellos (viernes), me dicen ‘no han llegado’ y en los medios (El Debate) sale aquí andan (sábado), no quieren hablar. Me sentí abandonado por el dirigente del partido. Le he mandado recados, le he mandado wasaps, no me responde. Yo nomás le pedí a él y a Ignacio Mier por mensaje: lo único que les pido es que traten de resolver el problema. Si no pueden, les pido autorización -aunque no necesito- para defenderme como sé defenderme porque en mi defensa va a haber muchas cosas que no les van a gustar a los demás y va a haber daños colaterales.

¿También lo traicionó Mario Delgado?

No puedo decir que hay una traición completa. Aquí andan, a lo mejor en el transcurso del día (sábado) me llaman, a lo mejor no me llaman, a lo mejor con la plática con el gobernador lo van a resolver.

¿Quién confabula contra usted ante Rocha Moya?

Están dos personas allí con mucho poder sobre él, que es Feliciano Castro Meléndrez y Enrique Inzunza Cázarez. Él tiene a su esposa como magistrada, pusieron a su hermana como magistrada electoral, su hermano es director de Cobaes, tiene toda la familia metida.

Están preparando el camino para el 2024, yo soy un estorbo para ellos, les dije públicamente estamos en la lista el Químico Benítez, estoy yo, está Cuen y está Gerardo Vargas, pues ya ven ya se fue Cuen y no es que sea adivino, es lo que está pasando.

El Químico ya tiene amenaza de que lo van a denunciar políticamente, también en juicio; Gerardo todavía cree en los Santos Reyes y está muy apegado al gobernador.

Se plantó frente a Rocha como oposición, no es común, ¿no estaban en el mismo proyecto político usted y Rocha?

El proyecto político es el presidente de la República, y yo estoy con el presidente no con Rocha. Si Rocha está con el presidente yo estoy con él, pero no está con el presidente. Ese es mi problema con él o el problema de él conmigo. No tenemos la misma ideología política, él quiere quedar bien dándoles descuentos a personas que no lo ocupan.

¿Se parece al priismo?

Peor, peor.

¿Por qué?

Porque aquí la política del partido que fundó el licenciado López Obrador, los ideales son no mentir, no robar y no traicionar, y la mentira está a flor de piel y la traición está a la vista, ¿por qué a mí?, ¿por qué yo?, si fui el único que apoyó a Rocha Moya cuando anunciaron que era el candidato a la gubernatura; el Químico hasta demandó, los demás protestaron, yo dije: ‘vamos a apoyarlo’. Yo no tengo ambiciones, ni políticas ni económicas.

Sobre el priismo, Estrada señala:

El diputado Ricardo Madrid me mandó 95 solicitudes de opinión favorables para expendios de cerveza y venta de alcohol, que ninguna he autorizado porque ninguna procede... hubo quien me dijo ‘oiga es que aquí nos toca a todos, pues no, no nos toca nada, por eso corrí al que estaba allí en permisos y licencias. Fuimos a ver los lugares y no coinciden... En el mercado negro una licencia cuesta 80 mil pesos y más de 95 son millones.

¿Está involucrado el diputado?

Sí, porque estaba gestionando esto. Además, tiene un conflicto de interés. A su papá lo nombraron director del Registro Público de la Propiedad; la diputada Gloria Imelda, su marido es el secretario proyectista del Supremo Tribunal de Justicia o no sé si ahora se cambió a la Secretaría de Gobierno con Inzunza Cázarez, era su jefe. Qué esperanza tenemos en que esa gente haga las cosas razonablemente.

Denunciar la corrupción es peligroso...

Yo por eso dije que de lo que me pasara, a quiénes hacía responsables. Ya no lo voy a repetir, no se trata de seguir peleando, pero si ellos quieren seguir peleando, yo le continúo.

¿Lo dejó solo el presidente Andrés Manuel López Obrador?

No.

¿Ha podido hablar con él?

Me reservo eso. No estoy solo. Eso que les quede claro.

¿Tiene su respaldo?

El presidente no es corrupto ni está de parte de la injusticia. Lo que pasa es que no le han dicho la verdad y alguien se la tuvo que decir. No tengo temor por ese lado. Si él me dijera ‘Jesús no quiero que estés allí’, me voy, pero no ha pasado eso”. No va a pasar tampoco, ni tampoco la versión de que me ofrecieron un puesto en Gobernación o en la Fiscalía.

¿No le han ofrecido nada?

No. Y si me lo ofrecieran no lo voy a aceptar porque no tengo necesidad de trabajo. Mi solvencia económica era buena cuando me fui de aquí, de mi despacho. Sigue siendo buena, tengo ahorrados tres años de salario, ni gasto, tengo lo mismo de siempre.

¿Dónde se ve?, ¿puede ser su culminación política?

No. Pero no estoy trabajando para una campaña a futuro, estoy trabajando para que se hagan las cosas bien en Culiacán, cuando menos.

Si todo es a su favor, ¿no está ya muy dañada la relación política?, ¿sería muy difícil gobernar así?

De parte mía no, si él guarda rencores es su problema, ni siquiera siento odio contra él. Yo no mezclo lo personal con lo oficial, con lo político; ¡me pega un infarto!, estoy seguro de lo que estoy haciendo.

¿Se siente víctima?

Sí, de esta gente sí, ser víctima no es estar lloriqueando, significa ser el agredido, ser el dañado.

¿Y si el proceso resulta en su destitución?

No está en la posibilidad, salvo que me descuide en los términos. Nada más mi miedo porque es tan perversa la ley que no admite recurso alguno al final, y como el Congreso del Estado, Ejecutivo y Judicial es un solo mando, pues no tengo remedio, pero si me defiendo por cada acto que ellos cometan, esto no va a tener fin.

Los Datos

Amenaza

Estrada denunció las amenazas a su abogado, que era asesor de Quirino Ordaz; dice que los diputados amenazaron con investigar las cuentas públicas del exgobernador si no renunciaba. “Todos los priistas están a favor de Morena y en contra mía, ahora entiendo”.

Percepciones

El alcalde, reelecto bajo las siglas de Morena, subrayó que no llegó al poder para enriquecerse. Como jubilado gana 50 mil pesos más la percepción como alcalde, que es cerca de 50 mil pesos.

En contra

Desde la campaña para la gubernatura y la reelección, el alcalde acusa que el hoy diputado Feliciano Castro, quien coordinaba la campaña de Rocha, ya operaba en contra de él.

Juicio político

Principalmente el juicio se desarrolla tras una demanda de viudas de policías ante la no homologación de pagos a sus pensiones, se había autorizado en el Congreso en 2021, pero Estrada se opuso. Dijo sería impagable a largo plazo.

22 de abril de 2022

Diputados votan a favor para la realización del juicio político contra Estrada. De acuerdo a la normatividad, el proceso podría extenderse hasta el próximo mes.

4 de mayo de 2022

La Suprema Corte niega la suspensión solicitada por la síndica de Culiacán a los descuentos en el agua potable para discapacitados y adultos mayores. La controversia total aún no termina de ser revisada.

9 de mayo de 2022

Marcha a favor de Estrada. Señala que participaron más de 2 mil ciudadanos, morenistas y pasistas; se dirigieron al Congreso del Estado, donde presentó su defensa sobre el juicio.

13 de mayo de 2022

Ante la salida de Cuen y el conflicto con Estrada, EL DEBATE publicó que llegaron a Sinaloa el presidente nacional de Morena y el coordinador de los diputados. Se vieron con Rocha. Estrada se quedó esperando.

Contexto

Conflictos

Los Ceprofies son la condonación de impuestos a empresas de nueva instalación. Rocha lo prometió desde su campaña, pero Estrada se opuso, pues dice que impacta en la recaudación además de que imperaba la corrupción. Denunció que antes los empresarios le daban moche a autoridades municipales y estatales.

Otro caso que enfrentó a Estrada con diputados fue al oponerse a los descuentos autorizados para discapacitados y adultos mayores en el agua potable, con lo cual dice que la Japac perderá al año 200 millones de pesos. Por acuerdo de cabildo, la síndica procuradora interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte que aún no se resuelve. Estrada anunció apoyo para personas de escasos recursos que no puedan pagar agua.