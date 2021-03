La muerte cobra favores, Jesucristo no y ofrece la vida eterna: vocero de Diócesis de Culiacán

Sinaloa.- Ante la creciente devoción de muchos sinaloenses para la Santa Muerte a quien le están edificando capillas en distintos puntos del estado, el vocero de la Diócesis de Culiacán Esteban Robles explicó que Jesús derrotó a la muerte y con ello al pecado, por lo que para los católicos la muerte es un tránsito hacia la vida eterna pero no tiene un significado. Para la Iglesia Católica es un ente y no una santa.

“La fe en Cristo se basa en su resurrección, no en la muerte y si tu te basas en la muerte no hay esperanza, para quien cree en Cristo después de la muerte dice va a ver un mejor lugar, para nosotros la nueva vida es Gloria”, detalló.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El sacerdote católico explicó que la vida eterna es un regalo, Jesús derramó su sangre para ello, y al rendirle culto a la muerte ésta cobra los favores y hay muchos testimonios de ello.Se cobra con otras vidas y esto es lo contrario a lo que Jesús vino porque él vino a darnos la salvación y una nueva vida.

Leer más: Devoción a la Santa Muerte en la carretera Culiacán-Sanalona

Considera que muchas personas se van a rendirle culto a entidades como la muerte porque allí no se les exige mucho y es fácil llevar la creencia porque no les implica tener un cambio de vida ni comprometerse.

“Cristo nos da amor y acceso a una nueva vida pero nos pide que seamos amables, bondadosos, buenos, que perdonemos y demos a cada uno lo que le corresponde y también exige una conversión y / o penitencia y quien le rinde culto a esta entidad (Santa Muerte), no hay nada de esto”.

“Yo creo en Cristo estoy convencido de que él me lleva a la salvación a una mejor vida a la trascendencia , y esas entidades no, no hay noción de trascendencia y para quienes le rinden culto todo se queda en este espacio terrenal, es decir lo que hay aquí es todo, hay gente que está dispuesta a sacrificar su propia vida, para vivir aquí y ahora la recompensa y es el contrario al mensaje de Cristo de decir decir pierde aquí para que gane allá (vida eterna)”.

En la carretera Culiacán- Sanaloa hay seis capillas de la Santa Muerte y se están edificando dos más.