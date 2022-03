“La mujer propicia que le hagan daño”, afirma alcalde de Culiacán en taller de género a policías

Sinaloa.- La mujer misma propicia que le hagan daño, y no todo depende de la Policía Municipal que se ve involucrada en un hecho porque estuvo ausente, expresó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

En el evento de inauguración del taller para la Implementación de Unidades de Policías Municipal Especializadas de Género, el munícipe aseguró que la violencia de género es “casi imposible” erradicarla porque es connatural al ser humano.

El señalamiento

“No se trata de victimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones”, manifestó.

La mujer que ha sufrido violencia familiar propicia el daño, insistió, porque sucumbe al llamado de la pareja que la atrae y ella accede con la intención de negociar o conciliar.

“Sale la mujer y el tipo con arma y todo, la asesina, y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió el hecho”, subrayó.

La prevención de la violencia de género no es nada más de las policías, agregó, porque estas no pueden estar de manera permanente en la casa de la persona afectada. Si se le asignara un agente a cada víctima de un delito, continuó, las corporaciones se quedarían sin policías.

El tema de la violencia de género no es nuevo porque ha existido de siempre, sostuvo, y aunque pareciera que hoy se agudizó no es así, sino que hoy se hace público y se mediatiza. Y aunque es casi imposible erradicarla porque es connatural al ser humano, dijo, se hará hasta donde sea posible con la capacitación de las policías municipales.

“Hace falta más, pues, que nosotros como autoridades capacitemos a la víctima, la aconsejemos de qué tienen o no hacer para que no corran riesgo. No todo depende del policía”, aseveró.

Aunque erradicar la violencia de género es “casi imposible”, aceptó, porque las generaciones van cambiando y porque esta es connatural al ser humano.

“Hay personas que entienden, hay personas que no entienden, por muchos motivos. Pero en fin...” concluyó.

El taller

En el taller para la Implementación de Unidades de Policías Municipal Especializadas de Género participan cinco municipios del estado, y en su inicio tuvo la participación de la directora de policías públicas policiales de la federación.