La niña Kimberly requiere de alrededor de 30 mil pesos para su lucha contra la leucemia en Culiacán

Sinaloa.- Familia de la niña Kimberly Guadalupe Sepulveda Leyva, de 10 años de edad, solicita el apoyo a la ciudadanía para lograr solventar gastos de quimioterapias tras presentar segunda recaída en su salud por diagnóstico de leucemia linfoblastica aguda, en Culiacán.

Kimberly tiene ya ocho años en constantes tratamientos oncológicos, por lo que su familia se encuentra muy gastada económicamente y no pueden solventar la cantidad de casi 30 mil pesos que es lo que requiere para la aplicación de sus quimioterapias al ser un tratamiento costo y de mayor refuerzo contra su enfermedad.

María Isabel Leyva Rivera, madre de la niña, comentó que para ella es muy difícil poder juntar recursos económicos y solventar los medicamentos que el hospital no tiene, pues es ella sola y tiene que estar noche y día al pendiente de su hija.

Ante esta situación pide a las personas que se solidaricen con la causa y no duden en abrir su corazón para apoyar a su hija, ya que ha estado luchando desde pequeña por salir adelante y ganarle la batalla a la leucemia.

Leer más: Invitan a donar juguetes y lograr mil sonrisas en niños y niñas de Culiacán

"Ahorita el Hospital no tiene las quimioterapias que ella necesita, me han estado pidiendo desde jeringas y demás insumos, por lo que ya se me acabo todo lo que había pedido prestado y no tengo para las quimioterapias que se le necesitan aplicar y no detener su tratamiento", expresó la madre.

Kimberly Guadalupe tiene un año que presentó una recaída por lo que sus dosis de quimioterapias aumentaron y eso hace que sea aún más complicado lograr reunir fuertes cantidades en cortos plazos, pues el Hospital Pediátrico de Sinaloa no cuenta con el tratamiento.

La pequeña pide a la ciudadanía que la apoyen en la causa y que si alguien puede ser su padrino para esta navidad ya que desea poder estrenar ropa nueva y unos tenis.

Leer más: Secretaría de la Mujer y de Economía firman convenio para empoderar a las mujeres en Sinaloa

Quien deseé apoyar en la causa pueden contactar a la familia al número de teléfono 6631041019 o realizar un depósito a la cuenta bancoppel 4169160600805569.