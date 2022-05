La niña María René vuelve a casa tras ocho años en el hospital en Culiacán

Sinaloa.- Un proceso difícil pero muy feliz dijo sentirse Gloria Yamileth Delgado, madre de la pequeña María René Medina Delgado, después de una semana que su hija esté en casa tras salir del hospital en ocho años.

“Yo siento que ya ha sido más fácil, pero si ha sido difícil, miedo más que nada de qué te vaya a ganar el cansancio o de qué ella misma con sus movimientos involuntarios se vaya a desconectar, pero es un proceso de adaptación ya me he aprendido los horarios y ya no estoy como que al pendiente de que ya le va ha tocar y demás”.

María Rene requiere de aseo de canula todos los días así como aspiración, curación de botón gástrico y baño por las mañanas, por lo que el proceso de adaptación en casa ha sido un poco complicado, pero una familia llena de amor y cariño le ha dado los cuidados que requiere para una mejor calidad de vida.

La mamá de la niña María René, comentó que un incendio e inhalación de humo fue lo que le arrebató la vida a una de sus hijas y su dejó a la pequeña en un estado de salud complicado, pero comentó que trata de tener mucha fe, gracias a que ella la pequeña ha respondió muy bien a los procedimientos médicos para salir adelante y poder llegar el momento de estar en casa después de ocho años de estar en el hospital. “Tener a mis dos hijas juntas, poderlas abrazar, besarla, es lo mejor que me puede pasar”, expresó.

Actualmente la pequeña María René requiere de una dieta especial con alimentos sanos, pañales etapa mediana para adulto, toallitas húmedas, soluciones fisiológicas, agua inyectables, gasas, guantes, gas para aspirar, cambio de canula cada mes, relleno de tanque de oxígeno diario, entre otras necesidades.

Gloria Yamileth mencionó que la situación económica es difícil, pues ella no puede trabajar ya que debe estar las 24 horas cuidando a su niña, para poder prevenir cualquier dato de alarma como dificultad para respirar, fiebre que no ceda, presión arterial súper alta, saturación o oxigenación en la sangre.

Añadió que el hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, le hará visitas para dar mantenimiento al equipo médico que tiene en casa como lo es el ventilador en el que está conectada la pequeña María René.

“Para poder que ella llegará a venirse a casa tuve que aprender muchos procesos, como cambiar su cánula, botón gástrico, ambusiarla, todo un proceso de adaptación no fue como de ten tu hija ya llévatela, tuve que aprender muchas cosas, uno por los hijos aprende a ser enfermera, médico y lo que se ofrezca”, expresó la madre de María René.

También mencionó el trato de su otra hija ha sido de gran apoyo para María René, pues siempre está atenta de sus cuidados y que es lo que necesita para poder darle una mejor atención y calidad de vida.

Gloria Yamileth dijo que a pesar de los días muy difíciles que atravesó con la hospitalización de María René, en estos momentos se siente muy feliz por las atenciones y apoyo que han recibido por parte de los médicos, fundaciones, ciudadanía.

Finalmente Gloria llamó a la ciudadanía a no dejar de apoyar a la pequeña María René pues hoy más que nunca necesitan de apoyo para sus insumos médicos como apoyo económico para solventar gastos de alimentación y gastos del hogar al estar en una área adaptada refrigerada como un hospital en casa.

Te recomendamos leer:

Para apoyar a la familia pueden contactar a la familia pueden contactarlos al teléfono 6675417910.