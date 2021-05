La niña René tiene 7 años hospitalizada bajo un diagnóstico de intoxicación y requiere apoyo para cubrir necesidades medicas

Sinaloa.- La niña María Rene Medina Delgado de ocho años de edad ingresó desde los ocho meses al Hospital Pediátrico de Sinaloa, debido a complicaciones de salud provocadas por un incendio dónde falleció su papá y hermana mayor, por lo que llevan 7 años en constantes tratamientos ante intoxicación por monoxido de carbono.

Gloria Yamileck Delgado Melchor madre de la niña comentó que después de varios años de tratamientos se encuentra en dificultades económicas para lograr cubrir las necesidades de su hija por lo que pide del apoyo de la ciudadanía para lograr reunir la cantidad de 3 mil 500 pesos para comprar una cánula de traqueostomia y algunos medicamentos como insumos que se requieren para la atención médica de la niña.

"Estamos ocupando cada vez más, ojalá me puedan ayudar se me esta dificultando mucho para surtir las recetas médicas que mi hija necesita, no hay medicamentos", expresó la madre.

Así mismo dijo sentirse muy desesperada al tener ya una semana con la dificultad económica y con las necesidades medicas de su hija, que de no atenderse de inmediato podría complicarse aún más su situación de salud.

Añadió que la cánula de traqueostomia tiene un valor de mil 500 pesos, así como unas gotas systane con un costo de 600 pesos y tizanidina con un precio de 350 pesos.

"Ella necesita de muchas cosas para poderle mantener estable, requiere de pañales etapa adulto carbosisteina y un colchón de compresión alterna para evitar que sufra daños físicos al estar ya tanto tiempo en cama".

La familia necesita poder cubrir todas sus necesidades ya que lo adecuado para la niña es tener una mejor calidad de vida bajo muchos cuidados especiales.

Quien desee apoyar a la familia pueden contactarla al número de teléfono 6674223991o realizar algún depósito al número de cuenta bancoppel 4169160809180756.