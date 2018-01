La noche que llovieron balas en el cielo de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- A escasos minutos de que las manecillas del reloj de miles de hogares sinaloenses dieran la media noche, esperando con ansías paz y tranquilidad, una sorpresiva lluvia de balas estremeció el cielo de la capital sinaloense.

Armas de todo tipo hicieron eco, sembrando en algunos temor y en otros diversión, sin prever que esas ojivas caerían a una velocidad mayor con la que subieron, logrando herir a tres personas en Culiacán. En redes sociales circularon videos de cómo hombres “empecherados” descargaban sin ningún pudor sus rifles de alto poder y, en algunos casos, se escuchaba cómo los demás festejaban con gritos.

En la mayoría de las casas, padres de familia rogaban para que los disparos cesaran, mientras se refugiaban bajo los techos de concreto, evitando ser víctimas circunstanciales, esperando dar el abrazo como parte de la llegada del 2018.

Cultura de violencia

Hartos de la violencia, no les quedó de otra que soportar las detonaciones, vislumbrando otro año de un intenso clima de inseguridad, al notar que las autoridades policiales parecieran no existir, ya que no se dejaron ver por las calles de la ciudad.

Si bien llegaron las 00:00 horas y se tuvo que esperar 40 minutos o más para poder salir de los hogares, los disparos al aire continuaron por todos lados, incluso hasta la madrugada, y ya amaneciendo.

Es así como Sinaloa inicia un año más de vida bajo el esquema de la violencia y la inconsciencia de aquellos que tomaron sus armas para demostrar euforia y celebrar, a su modo, el inicio de un nuevo año.

¿Qué dijo el gobernador de Sinaloa sobre los disparos?

Ante los hechos registrados este fin de semana, tras las balaceras en varios puntos del estado, como parte de los festejos habituales por los sinaloenses para recibir Año Nuevo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló lo siguiente: “Esa es una situación lamentable. Afortunadamente es un hecho que se tiene que ir trabajando mucho desde la educación, las bases, los valores; desafortunadamente hubo gente lesionada, pero tenemos que trabajar sociedad y gobierno precisamente en el fortalecimiento de la cultura. Es un tema nacional también esto del tráfico de armas”.

Además, enfatizó que se debe de trabajar mucho en la base, en la parte preventiva: la educación, los valores, la cultura; pero destacó la baja que ha tenido en los últimos meses la incidencia delictiva.

Cabe señalar que cada 31 de diciembre, en Sinaloa se registran balaceras para despedir y recibir el año. A pesar de que se tienen localizadas las colonias donde se presentan estos hechos, no se hace nada al respecto por parte de las autoridades.

El alcalde de Culiacán lamentó tanta balacera que hubo

El alcalde Jesús Valdés Palazuelos indicó que todos los agentes municipales disponibles estaban patrullando las calles antes, durante y después de la balacera que se suscitó para recibir el Año Nuevo.

Indicó que el número de emergencias 911 se encontraba saturado de reportes por las balaceras y los municipales iban a atenderlos, pero en algunos reportes la información sobre el sitio en donde estaban disparando era escasa. En otras ocasiones, para cuando los policías llegaban, los armados ya se habían ido o se habían escondido. Asimismo, dijo que hubo detenidos, pero no cuántos.

El primer edil de Culiacán lamentó que se hayan efectuado tantos disparos que en algunos sectores causó gran temor a la población, e indicó que algo se tiene que hacer para que esto vaya disminuyendo. Lamentó que tres personas hayan resultado heridas por las balas perdidas.

Calificó estas balaceras como un reto a la autoridad e indicó que en donde más se escucharon disparos fueron para las zonas en donde hay haciendas.