"La persona que me esté atacando, yo lo ataco", advierte el alcalde Jesús Estrada Ferreiro

"Él merece juicio político, merece que lo expulsen de Morena, que lo expulsen del gobierno y que lo expulsen de todas partes, es un mafioso del Congreso, tiene una mafia, yo espero que el gobernador recapacite, que recapacite el gobernador es lo que le pido, y que sea honesto y que haga las cosas correctamente es lo que le pido, yo no he cometido ninguna falta en contra de nadie", recalcó el alcalde contra el presidente de la Jucopo.

"La persona que me esté atacando yo lo ataco , yo contesto a lo que él dice y si él va a seguir igual vamos a ver de como nos toca, nada más que entiendan todos, todos los que están involucrados, del PRI, de Morena y de donde sea, el costo va a ser muy grande y pesado para ellos, en lo personal, porque hay muchos actos de corrupción que estamos documentando", dijo Estrada Ferreiro.

