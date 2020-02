La rastreadora Mirna Medina recibe el Premio al Mérito Social de Sinaloa

Sinaloa.- La Secretaria Ejecutiva de Sipinna, Margarita Urías Burgos en representación del Gobernador Quirino Ordaz Coppel junto con representantes del poder Legislativo y Judicial, izaron bandera a media asta. Posteriormente se trasladaron al monumento en memoria de Doña Agustina Ramírez, donde se realizó una guardia de honor por su 141 aniversario luctuoso.

Así mismo, como cada año, se otorgó el Premio Estatal al Mérito Social, que en esta ocasión fue entregado a la respresentante de las Rastreadoras del Fuerte Mirna Medina Quiñónez, por su gran trayectoria y labor con la sociedad.

En su discurso, Medina Quiñónez expresó que nunca le hubiera gustado recibir dicho reconocimiento por la muerte de su hijo, desaparecido en 2014 y hallado en una fosa en 2017.

"Estoy aquí porqué no esta mi hijo y empecé una lucha en 2014, y me encontre con unas autoridades insencibles que no se preocuparon por el domor de la perdida de un hijo y le hice la primeza a roberto que lo iba a buscar hasta encontrarlo"

Aspectos previo a la entrega del premio. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

Pidió a las mujeres que tienen algún familiar deaparecido que no pierda la fe aún y cuando encuentren a autoridades indolentes, como le ocurrió a ella, además de unirse a los grupos de rastreadoras para que juntas puedan encontrar a todo desaparecido.

En este mismo evento, autoridades civiles y militares Conmemoran 189 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero con acto cívico en la explanada del palacio de gobierno.