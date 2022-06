La renta de los inmuebles aumenta entre un 15 y 20 % en Sinaloa

Sinaloa.- Poder acceder al aquiler de un inmueble, ya sea para habitar o uso comercial, cada vez resulta más complicado para los sinaloenses, ya que la alta demanda y carencia de propiedades ha incrementado de manera estrepitosa los costos de los arrendamientos en los últimos meses.

Conflicto

El problema de oferta y demanda ha ocasionado que sean periodos extendidos de tiempo los que tardan en lograr acceder al inmueble de su preferencia las personas que buscan una renta en la entidad, situación que se acentúa en los municipios de mayor desarrollo, como los son Culiacán y Mazatlán, de acuerdo a la información del vicepresidente de la Asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa (Aisin), Julio Ruiz.

Explicó que es sobre todo por la falta de viviendas en renta, que los interesados se meten en serios aprietos cuando están en búsqueda de un hogar, demanda que incrementó a raíz de la pandemia.

El asesor inmobiliario especificó que por los constantes aumentos en los costos de las rentas que se han dado en los últimos dos años, suma en el 2022 un repunte en el costo de los arrendamientos que va desde el 15 al 20 por ciento, ya que las casas más económicas que se están ofreciendo actualmente superan los 5 mil pesos en los fraccionamientos.

“Tanto los inmuebles se han incrementado a la venta y, por ende, también se ha incrementado el arrendamiento, o sea la renta, en este 2022, nosotros estimamos que el arrendamiento de un año con otro, o más, yo creo que desde que inició la pandemia en el 2020 al día de hoy anda en incrementos de un 15 y hasta un 20 por ciento”, dijo Julio Ruiz.

Ejemplificó que el costo promedio de las casas económicas que se rentaban hace pocos años rondaba los 4 mil pesos por mes, pero en el 2022, las viviendas promedio que podrían considerarse económicas, se rentan en un aproximado de 6 mil a 8 mil pesos, lo que se considera que es un aumento muy importante que se dio al pasar de pocos años.

El vicepresidente de Aisin explicó que, en el caso de la capital de Sinaloa, las rentas no suelen ser baratas, ya que en zonas exclusivas del municipio se llega a pagar un promedio de 60 mil pesos mensuales por la renta de un domicilio particular, rentas que también tienen alta demanda al igual que las económicas de las colonias populares.

En Sinaloa, no solo acceder a la renta de una casa ha sido un dolor de cabeza para los arrendatarios, pues los locales comerciales, a raíz de la recuperación económica por la pandemia, han subido en los últimos meses.

El inmobiliario explicó que un fenómeno atípico sucedió en los puntos más fuertes de contagios en la entidad, ya que las empresas y negocios se comprimieron en personal y adaptaron sus plantillas laborales para el trabajo en casa, por lo que el requerimiento actual es de locales para oficina o negocio de extensiones menores a las que se demandaban antes del 2020.

Renta comercial

Laura Guzmán Torrontegui, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, dijo que en el sector que representa, el costo de las rentas ha generado un duro golpe a la economía de quienes no son propietarios del local en donde tienen establecido su negocio, ya que las rentas en la capital de Sinaloa llegan hasta los 200 mil pesos.

Aseguró que en lo que va del 2022 no se han aplicado aumentos significativos en el costo de las rentas de los locales comerciales, pues en la mayoría de los casos se han logrado acuerdos con los arrendatarios por los problemas económicos de los restauranteros por la caída en ventas que ha generado la contingencia sanitaria.

“Todavía no se han reflejado aumentos significativos propios de que cuando firmas un contrato te hacen incremento en las rentas, aún no se ha pronunciado ese aporte tan significativo. No todos tienen una fecha de corte calendarizado al mes específico y los restauranteros están celebrando muchos convenios con sus arrendatarios para sacar adelante el tema de los gastos fijos”, aseveró Laura Guzmán.

Detalló que en los meses de abril y mayo se contó con un crecimiento en la demanda de renta de locales comerciales para restaurantes, y en junio se tiene un pequeño estancamiento por la reducción en ventas que ha traído la quinta ola de contagios y la incertidumbre que genera en los empresarios para hacer crecer sus negocios.

En el caso de los locales comerciales, el precio mensual más económico ronda en los 12 mil pesos, y va hasta los 200 mil pesos o más, dependiendo la ubicación, características y la extensión territorial.

Contexto

En Sinaloa, se carece de vivienda

El problema de falta de disponibilidad de casas no es solamente en la renta de viviendas, sino que además en la venta de inmuebles, ya que los altos costos de las propiedades han complicado la compra de patrimonio para vivir a la clase trabajadora promedio, que no puede acceder a créditos altos para la compra de propiedades en la entidad, sobre todo en los municipios grandes, que son más caros.

No hay respuesta para la demanda de vivienda. En la entidad, se ha detectado la falta de desarrollos de vivienda con precios accesibles para que las personas puedan comprar, lo que limita las oportunidades de las familias de contar con un patrimonio y evitar tener que requerir de la renta de una vivienda para poder vivir con servicios básicos.