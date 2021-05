La sequía actual en Sinaloa es la más grave en 58 años: Conselva

Sinaloa.- Las sequías por falta de agua son cada vez más frecuentes, debido a una disminución en la precipitación pluvial y, ahorita, Sinaloa está viviendo la peor de los últimos 58 años, alertó la presidenta de Conselva, Costas y Comunidades A.C., Sandra Guido, quien opinó que no basta que en la entidad haya 11 ríos y toda una infraestructura hídrica si hay el vital líquido.

Durante una charla que sostuvo en el programa Code Talks, del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), la especialista llamó a invertir en lo que llama infraestructura verde para subsanar la escasez de agua.

“Estamos viviendo la sequía más grave en los últimos 58 años (...) cada vez son más frecuentes las sequías por una disminución en la precipitación pluvial (...) el agua no se crea por decreto ni habrá poder económico y político dentro de 10 o 15 años que haga que la naturaleza produzca agua (...) invertir en infraestructura verde es desarrollar vegetación y suelo que logre transformar la precipitación pluvial en agua subterránea y superficial con menos sedimentos”, expuso.

Lamentó que, en Sinaloa, se haya desarrollado la idea de la abundancia del recurso por ser el estado de los once ríos y, por lo tanto, la única preocupación de los diversos sectores ha sido el construir presas e infraestructura para su almacenamiento, dejando de lado la captación del agua.

“Si no captamos agua, las presas no se llenan, por mucho que estemos convencidos los sinaloenses de que las presas producen agua, hay que recordar que el agua se produce en la cuenca, más arriba, y si no hay infraestructura verde, no hay agua”, señaló.

Finalmente, Guido confió en que es posible empatar el desarrollo económico y una agenda por el agua, pero, opinó, para ello se requiere una política hídrica integral en la que todos los sectores estén involucrados en su gestión y aplicación.

“Esta política, además de desarrollar infraestructura en la cuenca y en los sistemas de almacenaje y distribución, debe de hacer copartícipe en la producción y uso racional del recurso al sector productivo, quien debe reducir su huella hídrica”; concluyó.