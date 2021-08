¡La unión hace la fuerza! Empresarios y Ayuntamiento de Culiacán promueven vacunación contra Covid-19

Sinaloa.- Con los certificados de confianza entregados por el Ayuntamiento de Culiacán y la Campaña Provacuna Anticovid, empresarios en coordinación con la comuna buscan que haya menos casos de Covid-19 en el municipio de Culiacán y en Sinaloa

Los líderes de diversas cámaras empresariales y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro realizaron una conferencia de prensa para anunciar esta campaña de concientización e invitar a todos sus trabajadores a vacunarse.

El primer edil de Culiacán anunció que desde el 1 de septiembre todo aquel trabajador del Ayuntamiento que sin tener algún motivo, no se haya vacunado no podrá laborar hasta que presente su certificado de vacunación, pero no se le pagará..

A nombre de los empresarios habló José Angel Carrillo Duarte líder de la intercamaral Culiacán quien dijo que en los próximos días 2 mil 500 meseros traerán el botón de distintivo de que están vacunados, con lo cual certeza darán más confianza a los clientes.

La idea de esta campaña, de acuerdo a Diego Castro Blanco, líder de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo Culiacán (Canaco) nació el viernes pasado en la reunión que diversos líderes gremiales sostuvieron con el primer edil de Culiacán en busca de un acercamiento para ver cómo se podían coordinar en la campaña de salud que trae y es interesante.

En el caso de los empresarios promoverán entre sus trabajadores, clientes y familia la vacunación. “Iniciaremos una campaña intensa de vacunación en conjunto con el Ayuntamiento, estaremos trabajando juntos porque es un tema muy congruente”, explicó Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Culiacán.

El alcalde de Culiacán criticó que haya personas que estén en contra de la vacunación a éstas les pide que si no quieren vacunarse no lo hagan, pero que no anden promoviendo que los demás no se vacunen, les solicita que se queden en sus casas y no anden poniendo en riesgo a los demás, porque esto último es un delito de carácter penal.