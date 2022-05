“La universidad es muy apetitosa políticamente”: Reconoce Madueña Molina sobre la UAS

Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es la tercera más grande del país, con 170 mil estudiantes y un presupuesto anual de 6 mil millones de pesos, y eso la hace apetitosa políticamente para los partidos políticos, así lo admite Jesús Madueña Molina, quien tiene un año como rector.

En entrevista para Debate, Madueña niega que la UAS sea una “universidad-partido” o que esté ligada a Héctor Melesio Cuen Ojeda. Reconoce su amistad con Cuen. Son amigos, dice, como lo es también del gobernador, por lo que en medio de la salida de Héctor del gabinete estatal, no cree que Rocha Moya intente vulnerar la autonomía de la máxima casa de estudios.

Usted llamó a los trabajadores a cerrar filas ante la posibilidad de que fuerzas externas intenten vulnerar la autonomía de la Universidad, ¿sigue viendo esa posibilidad?

Sí la veo, y te voy a decir por qué. Yo tengo aquí trabajando 26 años. Lo que hemos visto en este tiempo es que la universidad es muy apetitosa políticamente, es muy apetitosa para los partidos.

En la universidad convivimos con gente de todos los colores... Y lo que más predomina en los universitarios es Morena, pero siempre nos acusan que somos una universidad partido, cuestión que no existe.

¿Cómo es su relación con el gobernador Rocha?

Excelente. Siempre presumo que fui alumno de él, lo conozco desde los ochenta, lo conocí cuando era alumno de la prepa Allende, fue mi maestro de matemáticas, él en ese tiempo fue candidato (a la gubernatura) en 1986 y lo apoyamos; después cuando fue candidato en el 1998 por el PRD lo apoyamos.

Me tocó apoyar al doctor ahora que fue candidato (a gobernador)... Pero ya como rector tienes que ser institucional porque necesitas el apoyo de todos, porque tienes que gestionar ante los diputados federales y locales, ante la autoridad federal, ante el gobernador, y si te parcializas como rector y agarras partido, te metes en un problema porque no vas a tener la venia de los que no están en el poder.

¿Y cómo lidia con esa creencia de ser una universidad partido, porque también es amigo de Cuen?

Claro. Los amigos no se niegan... A Rocha lo conocí en el 86, pero a Héctor Melesio lo conocí en el 90, y me tocó apoyarlos para que fueran rector Rocha y Melesio. Con Héctor he tenido mucha cercanía porque he trabajado con él como secretario general de la Universidad y como secretario del Ayuntamiento.

¿Y cómo resiente la UAS la salida de Cuen del gabinete estatal?

Eso no debe contaminar la relación UAS con el Gobierno del Estado. Melesio sigue siendo mi amigo, yo no lo voy a negar. Nosotros lo apoyamos mucho en la estrategia nacional de vacunación y creo que es un tema que no debe contaminar una relación, porque los dos son mis amigos y yo los respeto a los dos igual.

¿Cuén tiene injerencias en la Universidad?

En estos temas no. Él tiene muchos seguidores en la universidad, y yo no puedo prohibirle a un profesor que apoye a tal o cual. Tiene también muchos seguidores el gobernador. Vivimos en una universidad donde hay una libertad de pensamientos e ideologías y uno tiene que respetar los derechos de los profesores.

¿Cree que el gobernador intente intervenir en la Universidad?

Yo creo que no, ha sido muy institucional, muy respetuoso. Hemos platicado los temas y me ha dicho que va a respetar la institución, así lo ha hecho hasta ahorita, no tengo nada de qué quejarme... Él fue rector y sabe el papel que tenemos que jugar.

¿Qué decir a quienes piensan que la relación Cuen-Rocha pudiera afectar a la UAS?

Yo no veo amenaza alguna.

¿Milita usted en el PAS?

Fui fundador del PAS, las cosas no se niegan. Cuando se funda el PAS en el 2012 era secretario del Ayuntamiento de Culiacán, era muy cercano o soy muy cercano de Héctor Melesio y me tocó ser fundador de Cuenta Conmigo, una asociación civil, fue incluso presidente de esa asociación civil, que luego se convirtió en el PAS... ya como funcionario universitario no me afilié al Partido Sinaloense, pero sí estoy en el padrón de los fundadores.

¿Qué hará si le piden darle la espalda a Cuen?

Por supuesto que yo no le voy a dar la espalda a nadie, y no voy a negar a mis amigos nunca.

¿Aceptará condicionamientos de algún tipo?

Por supuesto que no. Nosotros seguimos trabajando de esta manera. Yo creo que no va a ocurrir, y si dicen que haga algo que no deba de hacer, lo único que haría sería informar al Consejo Universitario de todo aquello que se quiera que haga la universidad, en lo cual no estamos de acuerdo porque no es el papel de la institución.

El Perfil

Jesús Madueña Molina, Rector de la UAS

*Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa, el 23 de marzo de 1965.

*Trayectoria: Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UAS, de la que fue director de 2003 a 2006; secretario general de la Universidad (de 2007 a junio de 2009) en el rectorado de Cuén, y secretario general los ocho años del periodo de Guerra Liera; secretario del Ayuntamiento de Culiacán en 2011 y en 2021 asumió la rectoría de la UAS.