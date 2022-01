La vacuna ayuda a atenuar la gravedad de la enfermedad por Covid-19: Cuen Ojeda

Sinaloa.- Sinaloa es uno de los estados con mayor cobertura en la estrategia de vacunación, sin embargo existen aún personas escépticas que no creen o confían en la vacuna contra el Covid-19, exponiendo así su salud y la de los suyos, pues ante un posible contagio se encuentran indefensos y pueden enfermar de gravedad, explicó el Secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El funcionario estatal manifestó que pese al incremento en el número de casos por Covid-19 derivado a la nueva variante Ómicron y su alto índice de transmisibilidad, la ocupación hospitalaria en Sinaloa es baja, teniendo el 86% de disponibilidad y en caso de ser necesario el sistema de salud se encuentra listo para una reconversión hospitalaria.

Sin embargo, detalló que se han dado casos mínimos pero no menos importantes de dos pacientes entubados en la ciudad de Los Mochis que no cuentan con ninguna vacuna, es así que hizo un enérgico llamado a la población para que continúe asistiendo de manera puntual a las campañas de vacunación.

"El principal problema que tenemos es que hay gente que no se quiere vacunar, por ejemplo de 43 casos en el sector salud tenemos 12 pacientes hospitalizados que tienen dosis completa de Astrazeneca, tenemos 5 pacientes hospitalizados que tienen las dosis completas de Pfizer, 9 pacientes hospitalizados que tienen las dosis completas de Sinovac, uno únicamente con cansino, y hay 5 únicamente y esto es un dato interesante porque a mí me pasó yo tengo covid, espero ya negativizarme, ellos tienen todos los refuerzos y hay 5 hospitalizados, ¿Qué significa esto?, Que la nueva variante está evadiendo parcialmente los anticuerpos o la inmunidad generada por la vacuna que estamos aplicando, pero que me escuche bien la gente, si defiende y amortigua la enfermedad", puntualizó.

El también Director General de los Servicios de Salud en Sinaloa, precisó que, actualmente se tiene un 83% de vacunas ya aplicadas en el estado.

Asimismo, invitó a la población de 40 a 50 años, con cinco meses, ya cumplidos en la aplicación de su tercera dosis, para que acudan a los puntos de vacunación para su refuerzo.