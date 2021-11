"La vacunación es un acto de amor ", Cuén Ojeda llama a padres de familia a vacunar a hijos con comorbilidades

Culiacán, Sinaloa.- El Secretario de Salud de Sinaloa, M.C. Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó que actualmente se registra un total de 4 mil 600 adolescentes de 12 a 17 años de edad con alguna comorbilidad vacunados en el estado, sin embargo, insistió que es vital llegar al 100% de ellos para que cuenten con protección ante el Covid – 19.

Convencido de que la vacunación es la mejor estrategia para no poner en riesgo la salud de las y los sinaloenses, en especial la del sector vulnerable, el titular de la Salud en la entidad, detalló que se establecieron las siguientes sedes:

Culiacán para primera y segunda dosis, en el Hospital Regional 1 IMSS, a partir del martes 16 al 19 de noviembre; Ahome, para primera y segunda dosis, en el Hospital Ginecopediátrico N2 IMSS, del martes 16 al 19 de noviembre; Mazatlán, para primera y segunda dosis, Hospital General Zona N3 IMSS, del martes 16 al 19 de noviembre y en Guasave en el Hospital General de zona #32 IMSS de la farmacéutica Pfizer el 16 de noviembre.

“El llamado es que estamos de manera permanente ahorita vacunando a menores de edad con comorbilidad de 11 a 17 años, es cuestión de que vean la programación y todos aquellos que estén rezagados el problema es que no únicamente los vamos a inmunizar a ellos sino que vamos a defender también con quienes conviven, la vacunación es un acto de amor es un acto de solidaridad así hay que retomarlo y ahorita es el principal problema, que recuerde la gente cuando no podíamos salir hace un año, cuando estábamos enclaustrados con tanto miedo, hoy ya no tenemos tanto miedo pero es por la vacunación”, manifestó.

Finalmente reiteró a la población en general, que la pandemia aún no se ha terminado y aunque se sigue avanzando en Sinaloa en el tema de la vacunación hizo un llamado a no bajar la guardia en las medidas de sanidad ya establecidas; uso de cubre bocas, sana distancia y continuo lavado de manos.