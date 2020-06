La vida sigue y Sinaloa se reactivará: Quirino Ordaz

Sinaloa.- Sin miedo al COVID-19 y con las medidas de prevención pertinentes, así es como el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, estimó que deben ser reactivadas la economía y las cuestiones sociales en Sinaloa.

Ante la incertidumbre generada por la culminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el comienzo de la nueva normalidad en México, el mandatario estatal manifestó en entrevista exclusiva para EL DEBATE que «la vida sigue», y para continuar con ella deben ser asumidos los riesgos.

Sin embargo, apuntó que el estado cuenta con diversos factores positivos, tanto económicos como de salud, que abonan a que la recuperación y la reactivación sean efectivas y más rápidas, aunque un repunte en los contagios después de la cuarentena sigue siendo una posibilidad que no debe ser ignorada.

En entrevista trasmitida por Facebook Live por la página Periódico EL DEBATE, Ordaz Coppel abundó en que este mes de junio será crucial para medir los efectos del levantamiento de la cuarentena y prever la apertura de otros sectores productivos y sociales en los próximos meses, por lo que resulta sumamente importante no relajar las medidas de prevención y desinfección aplicadas a la población.

Fin de la cuarentena

Sinaloa aún se encuentra en focos rojos en relación con el nivel de contagios por coronavirus, por tanto no hay fechas establecidas para la apertura de negocios y de comercios no esenciales, así como para los centros recreativos, como cines, parques, restaurantes, antros y bares.

El Gobierno federal tampoco cuenta con fechas de reactivación, pues serán dadas con base en la curva de contagios que presente cada región y su ubicación en el semáforo de la nueva normalidad.

A consideración del gobernador, la reactivación en Sinaloa se dará de forma escalonada, dependiendo de la cantidad de contagios que se presenten y la disponibilidad de camas que exista en los hospitales para pacientes con COVID-19; sin embargo, de darse un repunte extremo y alto de contagios después de esta culminación del confinamiento que implique el colapso de los servicios de salud, Sinaloa podría incluso entrar en otra etapa de cuarentena: «Hay que estar siempre preparados para ese escenario, que esperemos que no llegue, en caso de rebote, pues tendríamos que tomar decisiones fuertes para cuidar y proteger a la gente; el aislamiento y otro tipo de medidas», manifestó.

El riesgo es el mismo para todos los estados después de este levantamiento de la cuarentena, y aun cuando existe el riesgo de un repunte en los casos, el Ejecutivo estatal dijo estar confiado de la capacidad de las personas para seguir acatando las medidas de prevención y no relajar los ánimos en sus casas, en sus trabajos ni en sus círculos de amistad o familiares.

Sinaloa —resaltó— cuenta con varios puntos a su favor para afrontar un posible repunte de contagios, con la construcción del nuevo Hospital General, la unidad móvil de COVID-19 en el IMSS y con un porcentaje de ocupación hospitalaria de menos del 50 por ciento que se mantiene actualmente: «Algunos estimados que se tenían era que la ocupación de los hospitales iba a estar muy alta, pero el nivel que tenemos es del 48 por ciento; es decir, es un indicador a favor para tomar en cuenta en el semáforo. Necesitamos que esta cifra no se dispare y se mantenga siempre con disponibilidad de camas».

Además —subrayó—, otro indicador positivo es el número de recuperados que se registra, a más del 70 por ciento de los infectados.

La activación económica

Particularmente en la apertura de los comercios y los servicios turísticos, los cuales son de mayor urgencia, ya que representan gran pérdida de empleos y desarrollo, Ordaz Coppel apuntó que es indispensable comenzar a ofertar servicios durante estos primeros quince días de junio, pero con las medidas de prevención y desinfección necesarias.

Dijo que no se puede negar su operatividad por más tiempo, pues Sinaloa depende mucho del turismo y de actividades similares: «No vamos a poder reactivarnos como quisiéramos, pero va a haber que valorar muy bien cómo se mueve el turismo para la tercer semana de junio, que es cuando se van activar las líneas áreas; es cuando se podrá recuperar un poco el turismo, algunos destinos ya van a empezar a reaperturar la semana que entra [sic]», dijo.

El gobernador apuntó que la economía de Sinaloa no se vio gravemente, pues al ser un estado productivo en agricultura y pesca, así como en otras actividades, los ingresos pudieron mantenerse hasta cierto punto; sin embargo, no se puede hablar igual de las actividades comerciales, como los vendedores ambulantes y los sectores restaurantero y turístico: «Hay mucha actividad esencial fuerte, como la agricultura y la pesca, que se han golpeado, pero se han mantenido con trabajo, que representan más de 60 mil negocios que han estado vivos. Eso es lo positivo. Lo negativo ha sido de los que no tienen chamba y están en el turismo y comercio, ahí se han perdido muchos empleos», sostuvo.

En torno a las demandas del sector empresarial sobre la creación de un techo sólido de financiamiento y prestación de créditos efectivos ante la recuperación económica por la pandemia, el gobernador dijo que dará la certeza a todos ellos de que serán apoyados.

Los diversos métodos de financiamiento que —adelantó— se activaron en cuarentena a través de Red Fosin, Nacional Financiera y demás programas «llegaron para quedarse»; y que seguirán operando hasta lograr una plena reactivación para los que aún sobreviven después de la cuarentena.

A través de Red Fosin han sido entregados 600 millones de pesos en créditos, y con la participación del Gobierno federal han sido apoyadas las empresas, cuidando que los créditos no se dupliquen: «El financiamiento son programas permanentes. Queremos que no les pongan muchas trabas a la gente. La gente tiene mucha incertidumbre y urgencia. Hay que buscar a que se les ayude con más facilidad», indicó Ordaz Coppel.

La evaluación

Vivir la pandemia para la población de Sinaloa y para la Administración de Quirino Ordaz ha sido un evento inédito. Iniciar con la sorpresa de que a Culiacán había llegado el segundo caso de COVID-19 de México proveniente de Italia, hasta entrar a la etapa de incredulidad de la población; luego iniciar con la cuarentena y el repunte de casos, ante la salida masiva de los ciudadanos el 30 de abril, fueron los momentos más significativos de la pandemia en Sinaloa.

Para el mandatario estatal, vivir la pandemia para los sinaloenses fue todo un proceso de concienciación que al final logró su objetivo: acatar las medidas de prevención y evitar salir de casa.

Quirino Ordaz recordó que el actuar de la población consistió en el inicio de no creer en que la pandemia había llegado a Sinaloa, para después aceptarla como una realidad. Una prueba de ello —recordó— fue lo acontecido el 30 de abril con la celebración del Día del Niño, pues de forma irresponsable gran parte de la población salió de sus casas a hacer compras para el festejo; sin embargo, el nivel de concienciación incrementó para el 10 de mayo, ya que para este festejo la gente aceptó la realidad y dejó de salir: «Entendieron que no había estado bien. Ya no salieron, y empezó a cuidarse. Tenemos municipios donde no hay contagios. Ha ido avanzando, y tenemos que llegar a ese punto de tener mucha conciencia», dijo.

En tanto a las acciones emprendidas por su Gobierno, Quirino Ordaz recalcó que, aparte de las discrepancias con el Gobierno federal, pudo tomar las decisiones en los momentos exactos y precisos, sin acelerarse o adelantarse a la consecuencias: «Uno debe tener serenidad. Si vemos ese repaso, pues tomamos decisiones con mucha firmeza, poco a poco; un día decidimos cerrar hoteles, otro día cerrar playas, la ley seca. Todas fueron decisiones fuertes», manifestó.

La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de Gobierno también fue un gran reto de la pandemia. Quirino Ordaz dijo que estar en constante apego de las acciones de la población fue cansado: «La vigilancia de que se cumplan las determinaciones, la coordinación con la federación, ver lo que están pensando, ver lo que están haciendo otros estados, el decidir que no se reanudaran las clases... son muchas cosas», finalizó.

2 mil 200 recuperados de COVID-19 se han registrado hasta el último corte en Sinaloa.

Sinaloa, el tercer estado con más muertes

Durante un gran periodo de la cuarenta, Sinaloa se posicionó en el tercer lugar con mayor

cantidad de muertes por COVID-19, después de Baja California y de la Ciudad de México.

En tanto, a nivel de contagios era superado.

El 30 de abril del 2020 se presentó la salida de gran número de personas a las calles para consumir productos relacionados al Día del Niño. Diez días después, los contagios registraron el repunte más alto, en comparación con los días anteriores.

Cronología de la pandemia en Sinaloa

23 de marzo .- Se decreta cuarentena en México con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Se instruye no salir de casa y suspensión de algunas labores.

.- Se decreta cuarentena en México con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Se instruye no salir de casa y suspensión de algunas labores. 1 de abril .- El Gobierno de Sinaloa decreta cierre de playas, centros recreativos, restaurantes, cines, entre otros, de forma definitiva ante los efectos de la pandemia de COVID-19.

.- El Gobierno de Sinaloa decreta cierre de playas, centros recreativos, restaurantes, cines, entre otros, de forma definitiva ante los efectos de la pandemia de COVID-19. 3 de abril .- Comienza el cierre escalonado de hoteles y moteles. Protección Civil y autoridades de Gobierno comienzan con la clausura temporal de los inmuebles.

.- Comienza el cierre escalonado de hoteles y moteles. Protección Civil y autoridades de Gobierno comienzan con la clausura temporal de los inmuebles. 13 de abril .-Es decretada la ley seca en todo el estado de Sinaloa por autoridades de Gobierno. Se prohíbe la venta de alcohol en expendios y supermercados.

.-Es decretada la ley seca en todo el estado de Sinaloa por autoridades de Gobierno. Se prohíbe la venta de alcohol en expendios y supermercados. 18 de mayo.- Se levanta la ley seca en el estado de Sinaloa y se permite la venta de artículos catalogados como no esenciales en supermercados, como ropa y papelería.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 2 de junio sobre el Covid 19

¿Por qué algunos no cree en cifras y sí en conspiraciones?