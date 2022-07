“La voz es un arma de defensa contra las injusticias”: Yesenia Rojo, luchadora social en Culiacán

Sinaloa.- Es de voz firme, mirada fuerte, una mujer que impone, que no se deja y que defiende a quien se lo pide, que el miedo no lo siente cuando se trata de ayudar a los más vulnerables. Ella es Yesenia Rojo Carrizoza, la abogada de los más indefensos, quien ha descubierto que la voz es un arma de defensa contra las injusticias.

¿Cómo inicia la lucha por las personas más indefensas?

Es una pregunta que me he hecho muchas veces y siempre termino contestándome lo mismo. Cuando empecé a trabajar, a la edad de 18 años, en Gobierno del Estado me di cuenta del ambiente tan feo para las mujeres.

A los 21 años me aferré a querer trabajar en los juzgados de distritos y por méritos propios conseguí el trabajo en el que duré cinco años, porque salí embarazada y me despidió el juez; me habló y me pidió que le entregara mi plaza mientras duraba mi embarazo y que después me la regresaba. Inmediatamente le dije que no porque me costó mucho esfuerzo y trabajo. Entonces me despidieron, hicieron procedimientos administrativos con muchas mentiras y empecé a defenderme, a tocar puertas en tribunales, fui a México, pero me quitaron el trabajo y con eso me quedó un sentimiento de indefensión porque estando embarazada me quitaron mi empleo.

Regresé de nuevo a Gobierno del Estado y empecé a ver más injusticias y comencé a decir todo lo que estaba mal en los sindicatos y me volvieron a correr, pero yo peleé con todo y tomaba los eventos del gobernador, diciéndoles que me regresarán mi trabajo y así fue y eso bastó para que mis demás compañeras se acercaran a mí a pedirme ayuda cuando les hacían injusticias.

¿De dónde viene este carácter de ayudar a las demás personas?

Yo viniendo de rancho y que mi papá, a pesar de que fue una persona sin estudios, siempre lo vi luchando. Yo pienso que de él tomé muchas de las cosas que traigo de mi forma de ser, viéndolo yo a él como un líder moral. En el rancho todas las personas lo buscaban para cualquier problema, a pesar de que no tenía ningún nombramiento, y él los ayudaba a solucionarlo y eso yo lo traigo en la sangre.

¿Cuál fue el primer grupo que se acercó a pedirle ayuda?

Las rastreadoras. Yo asistía mucho a las reuniones con el profesor Óscar Loza y ahí conocí a este grupo. Me impresionó tanto que fueran ellas las que buscaran a sus hijos, yo me preguntaba ¿qué no es el gobierno quien los debe de buscar? Empecé a ir a búsquedas, a involucrarme en lo jurídico y ver cómo no hacen las cosas por buscarlos. En cuanto empiezas a evidenciar, exigir o promover amparos, las autoridades andan a la carrera haciendo las cosas. He aprendido el camino de la exigencia en todas las luchas sociales, sobre todo en las rastreadoras, en lo laboral no se diga y ahora que lo más difícil han sido las policías, pero lo hemos conseguido.

¿Estudió derecho, pero en qué se especializó?

Yo soy abogada, mi especialidad al principio fue derecho penal, pero me he ido especializando en lo laboral, porque hay muchas injusticias, sobre todo contra las mujeres que están siendo acosadas hasta sexualmente en las oficinas de gobierno, que no se animan a hablar por miedo a que les quiten su trabajo. Hay muchos casos, pero no hablan y yo les digo no puedo defender al que no quiera defenderse por sí mismo, yo los acompaño, pero no puedo hablar por ellos.

¿Cómo inicia la lucha por las viudas de policías y policías jubilados?

La lucha de las viudas ya venía de años atrás, pero yo lo veía de lejos, porque hay, una líder ahí. Mi esposo Iván se jubiló y cuando metió sus papeles me dijo que le daban muy poquito y aparte les quitarían el 30 por ciento. Intenté ir a tocar la puerta con el presidente municipal, pero fue imposible, él no atendía. Metimos una demanda de amparo y le pagaron su finiquito completo y los demás policías se dieron cuenta y nos empezamos a organizar. Nos juntamos como 20. Como no nos recibían comenzamos a tomar las calles y hacer las manifestaciones. Se unieron las viudas, comerciantes y demás personas. El movimiento se hizo muy grande y fue cuando se nos ocurrió hacer la recolección de firmas para el juicio político (contra el alcalde Jesús Estrada).

¿Qué sientes cuando los funcionarios pagan por sus injusticias?

Es increíble cuando veo su cara al funcionario, cuando a un trabajador les devuelven sus derechos.

¿Qué es lo que la impulsa a seguir luchando?

Me acostumbré a ser muy señalada, puedo decir que no me afecta y eso representa subir un escalón más en mi lucha. No me importa, yo sé lo que hago, me deja una satisfacción seguir ayudando a los demás.

Te recomendamos leer:

Yesenia Rojo Carrizoza, luchadora social

*Nombre completo: Yesenia Rojo Carrizoza

*Lugar de nacimiento: Rancho de Los Burgos, sindicatura de El Salado, Culiacán, Sinaloa

*Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1976

*Profesión: Abogada

Actualmente trabaja en el Centro de Justicia para las Mujeres del Gobierno del Estado de Sinaloa