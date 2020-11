Lamenta PRI que Morena esté haciendo campaña negra contra sus propios candidatos: Sergio Jacobo

Sinaloa.- Sobre los polémicos señalamientos que públicamente se hicieron al senador Rubén Rocha Moya, con los que se le acusaba ser patrocinado por la familia de empresarios Coppel en su intención de ser gobernador de Sinaloa, el diputado del PRI, Sergio Jacobo lamentó que, al interior de Morena se esté haciendo campaña negra y de desmérito entre sus mismos políticos.

Comentó que, resulta desafortunado que la desorganización y falta de unión del partido de AMLO, conduzca a realización de acciones que no abonan a la construcción de la democracia y a un limpio proceso electoral en el 2021.

“Lamentable que, haya una evidente lucha que no ese dando en los mejores términos hacia las elecciones, se confrontan entre ellos y revela lo que son, un grupo que se conduce por intereses, esperaría que esta lucha no contamine el proceso electoral, ellos no han tenido al interior la capacidad de resolver sus conflictos”, dijo.

Reiteró que, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es totalmente ajeno a esta situación pues los conflictos se están generando desde el interior del partido.

Sin embargo, el PRI, si observa un nivel de preocupación por la falta de unidad que existe en este partido, lo cual se puede traducir a baja capacidad de gobernanza.

Ante las acusaciones de un periodista, durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el senador de Morena, Rubén Rocha Moya, esté siendo financiado por los empresarios Agustín y Enrique Coppel para la gubernatura de Sinaloa, Rocha negó tal aseveración y la calificó como "campaña sucia".

"Nadie me financia a mí una campaña que no estoy haciendo No necesito dinero y si van y me esculcan, no tengo dinero, no estoy atesorando ni estoy buscando a ver quién me da para ir guardando”, afirmó hace unos días.