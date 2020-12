Lamentan en redes sociales la muerte de Capitán el perrito emblemático de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Esta noche decenas de Culiacanenses que estaban al pendiente de Capitán, el perro considerado la mascota del Centro de Culiacán recibieron la terrible noticia de que había muerto.

El pequeño perrito fue conocido por miles de culichis/ Facebook

Brenda González presidenta de la Fundación Huellita con Causa acudió a un estacionamiento ubicado por la calle Zaragoza, tras recibir la noticia de que allí estaba un perro mestizo muy parecido al Capitán, el cual ya tenía algunas horas muerto.

Las reacciones en la página de Huellitas no se hicieron esperar y decenas de personas tenían la esperanza de que no se tratara del Capitán. Al llegar y ver las características del perro muerto no había duda Capitán por causas desconocidas había perdido la vida.

“Por siempre te amaremos capitán, vivirás por siempre en los maratones, en los bailables del centro, en el Bar Barbudo, en Catedral, en la fuente del Ayuntamiento, en la Plaza Rosales, esperando un taco, en los Tacos El Moreno, reposando en Banorte, tomando la siesta en Calzzapato y para siempre en nuestros corazones, tu esencia permanece y tu enseñanza nos invita a reconsiderar nuestra relación para con los animales. Hasta pronto “CAPITÁN”, escribió Brenda en memoria de este noble animal que se ganó el cariño de decenas de personas.

Sólo bastaba decir Capitán para que el noble can se acercara a la persona que lo estaba llamando. Muchas personas con amor lo alimentaron y le dieron agua, ya que no le gustaba estar en una casa, le gustaba estar libre y en esa libertad murió. Es una mascota que dejó huella en los corazones de muchos culiacanenses.

Tras ello, decenas de personas en redes sociales han pedido que se conmemore con una estatua la memoria de "Capitán" la cual indican sería colocada a un costado de las letras de Culiacán en la Plazuela Álvaro Obregón.