Lamentan sectores productivos falta de acercamiento de los nuevos gobiernos de Sinaloa  

"Llegan gobiernos nuevos, llega una legislatura nueva, queremos que sean más incluyentes, queremos que volteen a ver las necesidades reales y no solamente exigir, estar aquí para apoyar", subrayó el presidente de Canirac.

Recordó que el golpe que se tiene en los comercios y las industrias por las situaciones complicadas que se han vivido recientemente, genera la necesidad de que las autoridades tengan acercamiento con las empresas para generar colaboración y no solamente para hacer cumplir la responsabilidad que se tiene, esto al generar apoyo para el sector productivo.

"Hasta ahorita ni el Congreso, ni el gobernador entrante se ha acercado a la intercamaral a ver cual es el plan de reactivación que tenemos los sectores con ellos, y el plan de reactivación no es solamente económico, es de seguridad", reiteró Taniyama Ceballos.

Expuso que, actualmente el tema de la colaboración de los sectores productivos con el gobierno no debería de ser un tema partidario, esto ante la importancia de que se tenga una reactivación económica satisfactoria posterior a las consecuencias que ha traído consigo la pandemia.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.