Lamento que el alcalde de Culiacán no haya ofrecido disculpas y solo sea justificación: Sadol Osorio 

Culiacán, Sinaloa.- El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Sadol Osorio lamentó que alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no haya ofrecido sinceras disculpas tanto a las viudas de policías, policías jubilados y los periodistas en la sesión de cabildo.

Manifestó que el presidente municipal tiene miedo y temor y que más que una disculpa fue una justificación, ya que no tuvo voluntad política de pedir disculpas a quienes ha ofendido.

“No debe de costarle trabajo algo tan sencillo, yo lamento que a las viudas que perdieron a su ser querido en el cumplimiento del poder no se les reconozca y no se les quiera homologar esos sueldos y que con los policías jubilados no les quiera pagar, no tiene sensibilidad para poder llegar a acuerdos".

Señaló que posiblemente está acatando recomendaciones previas al juicio político en su contra y que por eso supuestamente pidió disculpas. “Acuérdense como dice el dicho, justificación no pedida, culpabilidad manifiesta”.