Lanzan convocatoria para elegir titular del OIC de la Auditoría de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó convocatoria para la elección del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Votaron a favor los diputados Sergio Mario Arredondo Salas, Marco Antonio Zazueta Zazueta, César Ismael Guerrero Alarcón y Adolfo Beltrán Corrales, y las diputadas Rita Fierro Reyes, Nela Rosiely Sánchez Sánchez y Alba Virgen Montes Álvarez, presidente, secretario y vocales, respectivamente.

El Órgano Interno de Control se encarga de vigilar al subauditor superior, auditores especiales y los demás servidores públicos de la ASE en el desempeño de sus funciones.

La convocatoria va dirigida a organismos integrantes de los sectores empresarial, comercial, de servicios, agrupaciones de profesionistas, instituciones de educación superior y ciudadanos para que presenten propuestas o autopropuestas.

La persona que sea electa como titular del Órgano Interno de Control de la ASE durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecta por una sola vez.

La recepción de propuestas y autopropuestas se realizará en días hábiles del 20 de mayo al 02 de junio del presente año, en horario de 09:00 a 17:00 horas, y se deberán dirigir a la Comisión de Fiscalización y presentarse en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

Del viernes 03 al 09 de junio la Comisión de Fiscalización revisará y analizará las propuestas y autopropuestas recibidas y luego acordará el formato y horarios para las entrevistas por separado de cada una de las candidatas y candidatos, notificándoles fecha hora y lugar de la entrevista.

El proceso de entrevista será público y será transmitido en vivo a través de la página oficial del Congreso: www.congresosinaloa.gob.mx

Concluidas las entrevistas la Comisión de Fiscalización emitirá dictamen que contendrá una terna, mismo que será discutido y votado por el Pleno. La propuesta electa deberá contar con las dos terceras partes de los votos de diputadas y diputados presentes.

Si ninguna de las propuestas alcanza las dos terceras partes de los votos, la Comisión de Fiscalización deberá integrar una nueva terna, en la que no podrán participar de nuevo las propuestas o autopropuestas desestimadas.

Las consideraciones no contempladas en la convocatoria serán resueltas por la Comisión de Fiscalización.

Requisitos:

Los requisitos para ser titular del Órgano Interno de Control de la ASE son:

I.- Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del estado en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 30 años cumplidos el día de la designación.

II.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de prisión por más de un año.

III.- Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas.

IV.- Contar al día de su designación con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

V.- No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la ASE o haber fungido como consultor o auditor externo de la misma en lo individual durante ese período.

VI.- No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y,

VII.- No haber sido secretario o subsecretario de Estado, fiscal general, gobernador, diputado, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.

Documentación:

Estos requisitos deberán ser acreditados con la documentación siguiente:

I.- Copia certificada de acta de nacimiento o bien constancia de residencia expedida por la secretaría del ayuntamiento que corresponda, o documento oficial que acredite su residencia en el estado por más de dos años consecutivos.

II.- Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los datos generales, número telefónico del o la aspirante, correo electrónico y que contenga principalmente experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, debiéndose acompañar la documentación que permita acreditarla.

III. Copia certificada de título profesional

IV.- Escrito con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano propuesto o autopropuesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en las fracciones V, VI y VII de la base anterior.

V.- Escrito libre de la ciudadana o ciudadano propuesta o autopropuesta con un proyecto de trabajo en relación al cumplimiento de sus obligaciones como Órgano Interno de Control de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

En la misma reunión de trabajo quienes integran la Comisión de Fiscalización recibieron de la Auditoría Superior del Estado los informes de auditorías practicadas al Acuario de Mazatlán, Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, todas correspondientes al año fiscal 2020.