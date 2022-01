¡Larga espera! Tras 20 días internada en el IMSS, Ramona sigue sin programación de cirugía en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La señora Ramona Chairez Valenzuela ya cumplió los 20 días internada en el Hospital General Regional 1 del IMSS en Culiacán, Sinaloa, por el tumor en uno de sus ovarios y aunque le habían notificado que posiblemente hoy le programaban el día de su cirugía, decidieron mejor mandarla a su casa.

Desde el día de ayer por indicaciones del internista se le hicieron nuevos estudios, ya que estos vencen 2 días después de que se realizan, pero la operación no se programa y lo único que le ponen medicamento para calmar el dolor.

A través de un audio que su esposo Eufrasio Arellano compartió a esta redacción, la señora Ramona dice: “Ahorita en la mañana me quitaron el catéter y que me van a dejar descansar un ratito porque ya no saben dónde inyectarme y me siento muy cansada de estar aquí”.

Son más de 6 doctores especializados en diferentes áreas quienes han coincidido que no es buena opción dar de alta a la paciente Ramona, por lo que le han sugerido al señor Eufrasio no firmar ningún documento que indique el alta, ya que es una cirugía de urgencia.