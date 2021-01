Larga vida a López Obrador: Alcalde de Culiacán honra al presidente tras reaparición

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro publicó esta tarde del sábado un video en Facebook donde habla sobre la crítica que ha recibido tras colocar en un mural junto a los héroes de la patria, una imagen del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En el corto video, el alcalde de Culiacán comienza manifestando su gusto al saber que López Obrador se encuentra bien de salud, luego de que este compartiera un mensaje el viernes por la tarde tras cuatro días de no aparecer en la vista pública al encontrarse luchando contra la enfermedad Covid-19 desde el 24 de enero.

"Me da mucho gusto saber de que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy bien de salud. Que bueno porque realmente el país lo necesita. Me da mucho gusto escuchar la voz fuerte y sin titubear. Con un tono muy seguro y sobre todo que él dijera que está muy bien de salud. Y que los médicos le dijeron que ya está de salida de esta enfermedad, de la pandemia de Covid-19", señaló Estrada Ferreiro.

Asimismo, indicó que el presidente es un "humano excepcional" y que por ello es admirado por la población en general, incluido él, y no solo por unos cuantos. Por ello, el alcalde de Culiacán pidió que pintaran a Andrés Manuel López Obrador junto a los héroes de la patria en un mural que fue colocado en el Palacio Municipal, hecho que causó controversia en redes locales y nacionales.

"El hecho de que nosotros hayamos hecho un mural, alusivo al emblema que se utiliza en el gobierno federal, el gobierno de México, y donde fue incluido él, porque yo pedí que lo hicieran. Al joven que lo pintó ese mural, que es este precisamente. Lo hice precisamente en reconocimiento a lo que ha hecho por México", puntualizó.

Estrada Ferreiro señaló que le han preguntado que si no fue un exceso colocar el mural en el Palacio Municipal "le dije que no, porque ni modo que lo pusiera en mi casa o en mi despacho particular", dijo.

Reiteró que para él no fue un exceso haber colocado a López Obrador junto a los héroes José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, ya que el presidente de México ha sido el ejecutor de los ideales de los héroes de la patria.

"Pues para mí, él es un héroe y para millones de mexicanos también. Ellos son lo idealistas, de los ideales de la Reforma, de la Revolución, de la Independencia, pero López Obrador es el ejecutor de los ideales, es el que los está poniendo en práctica, lo estamos viendo día tras día como México ha sido transformado y la Cuarta Transformación sigue en marcha. Larga vida para López Obrador".