Largas filas y espera de 5 horas para surtir medicamentos en el ISSSTE

Culiacán.-Hasta 5 horas tardan los derechohabientes para canjear sus medicamentos en la farmacia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los afectados denunciaron que tienen que hacer largas filas para que una vez que llegan a la ventanilla, no se cuenta con el medicamento que especificado en su receta, por lo que es tiempo perdido.

"Lo peor del caso es llegar a ventanilla y que te digan que no hay, que no hay medicamento yo este viacrucis lo vivo cada mes y no lo creo justo, bueno yo médicamente me muevo, pero la gente que anda en silla de rueda", indicó una señora de la tercera edad.

Decenas de personas realizan largas filas para surtir sus medicamentos en la farmacia del ISSSTE en Culiacán. | DEBATE

En el área que atiende a las personas discapacitadas también avanza muy lento; los señores calificaron como inhumano tener que estar parados por horas; sin embargo es necesario el esfuerzo que realizan, ya que el comprar los medicamentos por otra parte les saldría muy caro.

Exigen al delegado del ISSSTE que tome en cuenta las afectaciones que sufren diariamente los usuarios al intercambiar sus recetas médicas.