Las Semaneras de Rocha Moya en Sinaloa, una réplica "mejorada" de las conferencias de AMLO

“Uno es Rubén Rocha en precampaña, otro es Rubén Rocha en campaña, otro es Rubén Rocha al iniciar su mandato en los primeros meses mientras se asienta, porque quiérase que no, a pesar de que él ha sido senador de la república y ha tenido cargos importantes no es lo mismo ser gobernador. Hay que esperar a los 2-3 meses cuando él ya se sienta gobernador con todo, hay que ver su actitud”, instó.

“Yo no sé si todos los que asisten son realmente periodistas, porque en el caso del presidente de la República, sabemos que no son periodistas la mayor parte de los que van ahí, los inscriben como representantes de medios digitales que a lo mejor ni existen y les siembran preguntas y crean personajes”, lanzó.

De acuerdo con un análisis a su red social de Facebook como gobernador, a través de la herramienta CrowdTangle, la primera semanera transmitida por esta red social, el 8 de noviembre, mantuvo hasta el 13 del mismo mes, 17 mil vistas y mil 700 reacciones entre me gusta, me encanta y me importa.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.