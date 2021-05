Las campañas electorales de Culiacán en las redes sociales

Sinaloa.- Del 23 al 30 de abril, los(as) candidatos(as) a la alcaldía de Culiacán muestran su forma de hacer campaña a través de las redes sociales; comparten eventos y actividades políticas con fotos y videos para interactuar con sus seguidores.

Los candidatos a la presidencia municipal de Culiacán están compuestos por empresarios, activistas, ex funcionarios municipales y el Alcalde con licencia de Culiacán quen busca la reelección a su cargo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe recordar que los ocho candidatos que aspiran al voto popular por la presidencia municipal son:

Leer más: Candidatos a la alcaldía de Ahome mejoran interacciones en redes sociales

Faustino Hernández Álvarez (PRI-PAN-PRD)

Jesús Estrada Ferreiro (Morena-PAS)

Miguel Ángel Millán Meza (PES)

Gabriel Guillermo Campos Beltrán (RSP)

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda ( Movimiento Ciudadano)

Siria Quiñónez López (Fuerza por México)

Jorge Monroy Sato (PVEM)

Humberto Rubén Aramberry Sánchez (PT).

Analíticas de Instagram y Twitter

Faustino Hernández

En la 10 de Mayo

A las 10:19 p. m., Faustino publicó un álbum de su visita a la colonia 10 de Mayo, donde se reunió con simpatizantes.

Elizabeth Montoya

Invitación a seguirla

Al punto de las 8:00 a. m., Elizabeth publica una foto con un mensaje de buenos días e invitó a que la siguieran en sus redes sociales.

Collage

A las 6:13 p. m., Siria publica una foto en estilo collage sobre ella, quienes la acompañan y un platillo de comida casera.

Jesús Estrada Ferreiro

Ejercitándose con J.C. Chávez

Por las 12:22 p. m., Jesús comparte un álbum realizando ejercicio en el parque Culiacán 87 al aire libre, acompañado de Julio César Chávez.

Jorge Monroy Sato

Con cubrebocas

A las 1:33 a.m., el candidato publica una selfi portando un cubrebocas verde en la barbilla acompañado del mensaje: “Vota. Sato.”

Humberto Aramberry

Sin publicaciones

Humberto Aramberry no publicó durante los días analizados

Miguel Ángel Millán

Sin publicaciones

Miguel Millán no publicó durante los días

analizados

Interacciones totales de cinco candidatos: 6.4 K

Publicaciones totales de los candidatos: 102

Analítica Twitter

Analíticas de Facebook

Faustino Hernández

Con canción de campaña

Al punto de las 9:28 p. m., el candidato publicó un video con una canción adaptada para su campaña, y también con un breve discurso de su hija.

Elizabeth Montoya

Conferencia de prensa

A las 7:44 a. m., la candidata transmitió en vivo una conferencia de prensa, donde hizo promoción de su campaña y denunció a la actual Administración municipal.

Jesús Estrada Ferreiro

Ejercicio con J. C. Chávez

Alrededor de las 9:18 a. m., el candidato publicó una foto donde se le ve haciendo ejercicio en el parque Culiacán 87, acompañado de Julio César Chávez.

Siria Quiñónez

Dedicatoria

A las 9:27 a. m., la candidata publicó una foto con su prima, donde le dedica palabras de admiración.

Miguel Ángel Millán

Denuncia

A las 6:14 a. m., el candidato llevó a cabo una breve transmisión donde criticó el cambio de circulación de la avenida Álvaro Obregón.

Jorge Monroy Sato

Visita la colonia 21 de Marzo

A las 10:38 p. m., el candidato publicó una foto de su visita a la colonia 21 de Marzo, sobre el problema de invasión de predios, donde prometió que, de llegar a la alcaldía, propondrá una solución que beneficie a todos.

Gabriel Campos

Visita la colonia Progreso

A las 7:41 p. m., el candidato publicó una foto de su visita a la colonia Progreso, donde se reunió con los vecinos y escuchó sus peticiones.

Humberto Aramberry

Recorrido

Para las 10:15 p. m., en un video de un minuto con canción de campaña de fondo, el candidato hizo se promoción y remarcó que él es el candidato más joven de la contienda.

Interacciones totales de los ocho candidatos en Facebook: 37.1 K

Nota Metodológica

Las métricas de Instagram y Facebook fueron recabadas desde CrowdTangle, herramienta que permite analizar y seguir el contenido público de redes sociales.

El periodo de tiempo analizado comprende del 23 al 30 de abril, con un corte de información para todos los candidatos hasta las 13:00 horas.

Para Instagram y Facebook, el orden de presentación de los candidatos fue definido de forma descendente por el total de interacciones en el plazo temporal señalado.

Leer más: Morena separa de su bancada a Saúl Huerta, acusado de abuso sexual

No fue posible analizar las interacciones de los candidatos Humberto Aramberry y Miguel Ángel Millán porque no realizaron publicaciones del 23 al 30 de abril. No se integraron datos de Gabriel Campos para Instagram, ya que no se encontró una cuenta pública del candidato dedicada a fines políticos.

Para los datos de Twitter únicamente se tomaron en cuenta los nombres de usuario de los candidatos que tienen cuentas públicas en dicha plataforma. Los datos de seguidores y seguidos se extrajeron directamente de Twitter, con corte hasta las 17:00 horas del día 30 de abril. El orden de los candidatos en Twitter fue determinado por el número de seguidores.

Algunas cuentas están en crecimiento y configuración debido a que son recientes enTwitter e Instagram, lo que puede observarse por el número de seguidores que muestran.

K = miles.