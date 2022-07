Las cárceles de Sinaloa están reprobadas en los derechos humanos

Sinaloa.- Entre el 2021 y lo que va del 2022 se registraron cuatro homicidios al interior del penal de Aguaruto, en Culiacán. Salieron a la luz pública los lujos con los que viven algunos internos y los cobros que el personal hacía a familiares por ingresar a la penitenciaría cuando carecían de credencial expedida por ellos mismos.

La noche del 19 de septiembre de 2021. Al interior de una habitación de lujo en la penitenciaría de Aguaruto, se registró una riña. Tres internos murieron por heridas de arma de fuego.

El 25 de enero de este año, el presunto homicida de una niña de 8 años en El Vergel, Navolato, fue asesinado con arma blanca en una supuesta riña.

José Santos Rodríguez, director de Prevención y Reinserción Social del estado de Sinaloa, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en entrevista aseguró que el autogobierno, los privilegios y el hacinamiento ya no existen.

“Actualmente no hay una sobrepoblación aquí en el estado de Sinaloa en los cuatro penales. Ahorita, de manera general, tenemos 4 mil 234 personas privadas de la libertad, hombres y mujeres. La sobrepoblación no se ha dado aún...”, expresó.

“El autogobierno es algo muy complejo. Yo considero que no lo hay... Hace poco hubo una revisión en donde encontraron una habitación con ciertas características no similares al resto de las carracas. Se destruyó... ¿Lujos...? Es que no hay”, manifestó el director.

La realidad

Martes 12 de julio, día de visita conyugal. Cuatro personas esperan la autorización para el acceso en el penal de Culiacán. Hay hieleras, bolsas de hielo, bolsas con alimentos, una carreta de acero inoxidable y una mesa plegable.

Solo esperan que un interno se comunique a la caseta de entrada para que permitan el acceso a estas personas con la mercancía.

“Yo tengo siete años viniendo y no hay nada bien. Aquí, el que tiene vive bien; y el que no, no. Hay gente que tiene palancas y puede hacer su desastre y no pasa nada”, comenta la esposa de un interno.

Una más que llega con una bolsa con comestibles le da la razón. La vida al interior del penal es difícil. “Se sufre mucho. El que no tiene, sufre mucho...”, manifestó.

A una de ellas le cambiaron al esposo sin motivo alguno, pese a problemas de salud. “Lo cambiaron a un área que se llama de castigo...”, indicó.

Las cuatro personas en la entrada esperan la autorización para ingresar. Un custodio del penal les da vuelta y les pide no entrar con las hieleras. Minutos después, entran con los productos para la taquiza. “Nomás están esperando que digan que el de adentro ya pagó para entrar...”, comentó un visitante.

“Ah, no. El que tiene dinero vive demasiado bien... Dinero o palanca”, aseguró una más.

Quien busca ingresar a visitar a un familiar y no cuenta con la credencial expedida por el penal, tiene que pagar una cuota a los custodios.

“Cuando no tiene uno la credencial del penal, sí les cobran... Hace años eran 50 pesos lo que pagaban. Ahora no. Ahora solamente los que tienen un poco más de dinero. Hay gente a las que les cobran mil pesos por entrar porque no tienen credencial”, afirmó una visitante.

La queja principal

Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que la principal queja presentada ante ese organismo autónomo es por la atención médica.

“La principal queja que se presenta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de personas privadas de la libertad o sus familiares tiene que ver con la omisión de proporcionar atención médica”, señaló.

En el primer semestre de 2022, la Comisión recibió 19 quejas contra el sistema penitenciario, 11 de ellas eran en contra del penal de Aguaruto, tres de la zona centro norte, una del Évora, una de la zona norte y tres de la zona sur.

La CEDH realiza visitas a los cuatro penales del estado una vez a la semana, en los que ofrece orientación y asesoría a los internos o a sus familiares.

Reprobadas

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de los cuatro centros penitenciarios del estado están reprobados.

El de Aguaruto con un 5.31, el de El Castillo con un 5.44 y el centro penitenciario del Évora con un 4.94. El de Goros II pasa con un 6.38. Los cuatro penales están reprobados en condiciones de gobernabilidad.

El de Aguaruto no garantiza la integridad física, la estancia digna ni la reinserción social. Solo aprueba en grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.

Goros II reprueba en gobernabilidad y en grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.

El Castillo tampoco garantiza la integridad de las personas, una estancia digna ni gobernabilidad. Y el de la región del Évora no garantiza una estancia digna, gobernabilidad ni reinserción social.

Los Datos

Observación 1 de la CNDH

Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

Observación 2 de la CNDH

Deficiencias en la alimentación. Deficientes condiciones materiales e higiene en la cocina y/o comedor. Deficiencias materiales para alojar a personas.

Observación 3 de la CNDH

Presencia de actividades ilícitas. Presencia de cobros (extorsión y sobornos).

Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

Violencia

Asesinatos al interior del penal de Culiacán con armas de fuego

El 19 de septiembre de 2021, tres internos del penal de Aguaruto fueron asesinados a balazos durante una riña al interior de una habitación de lujo, donde se encontraron armas de fuego, cerveza y teléfonos celulares.

Cuatro meses después, otro homicidio. El 25 de enero de 2022 fue asesinado el presunto homicida de una niña en Navolato, en una supuesta riña por drogas.