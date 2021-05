Las consecuencias de la sequía de la vegetación no natural en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Las afectaciones que está causando la sequía son directamente para la vegetación no natural, es decir, aquella que el hombre ha instalado, producido o manejado que no es vegetación de la región.

“De no forzar la plantación de vegetación no natural, las áreas urbanas no presentarían tanta sequía” señaló José Carlos Mitre, presidente de la asociación civil Guaiacum.

Como ejemplo de ello están algunos árboles ubicados en el centro de ciencias de Sinaloa que son algunos olivos negros y arbustos de ornato que se están secando, debido a que necesitan atención especial al ser especies ajenas con necesidades altas de humedad ambiental para salir adelante.

José Carlos Mitre agregó que la vegetación de áreas urbanas, de la vía pública o áreas verdes donde haya vegetación introducida del sur de México, de la india o cualquier otro país o ecosistema aquí en el municipio y la zona el valle de Sinaloa son sectores que han terminado por secarse o se encuentran en malas condiciones ya que, son plantas que si no se están regando terminar por morir y ahí radica la actual perdida de árboles donde están involucrados algunos que tenían de 5 a 30 años de edad.

Es decir, la vegetación está muriendo por el simple hecho de no haber elegido la especia apta.

Un caso que destacó fue el del boulevard Leyva solano que, siempre está verde, pero es porque tiene regadores automáticos lo que conlleva a un problema alto gasto de agua.

“Es como mantener a alguien conectado a una máquina para que sobreviva” señaló el presidente de la asociación civil Guaiacum.

Venadillos, mezquites, palo verde, gloria, rosa amarilla, amapas de monte y periquillo son algunas de las especies de la región que dan sombra y no tienen necesidad de riego, es por ello que considera que, basta con voltear a ver lo que tenemos e implementarlo en las áreas verdes para que subsistan a pesar de las cuestiones de clima.