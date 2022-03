Las cosas bien para ayudar a la gente: Arturo Guevara Casillas, bombero de Culiacán

Sinaloa.- José Arturo Guevara trae la vocación en la sangre y el servicio como filosofía de vida. El sargento segundo de Bomberos Veteranos de Culiacán cuenta su historia. Una historia de fuego que corre por sus venas...

La entrevista

¿Qué te motivó a ser bombero?

La familia. Somos de sangre de bomberos. Todos han estado en Bomberos. La mayoría empezó en Bomberos Culiacán. Con el tiempo salieron de allá y están aquí. Yo también empecé en Bomberos Culiacán. Creo que Bomberos es la institución más noble que pueda haber.

¿Tienes algún servicio que te haya afectado?

Los accidentes donde hay niños que sufren alguna lesión o la muerte. Eso es lo que me ha pegado.

¿Tienes miedo?

Siempre hay miedo en cualquier tipo de servicio... En una quema de basura, hasta el incendio más grande. Siempre hay miedo de que nos suceda algo y de perder la vida.

¿Has estado al borde de la muerte?

Afortunadamente, no. No he tenido ningún tipo de accidente o cualquier otra situación.

¿Te ha tocado la pérdida de algún compañero?

Afortunadamente, no. Espero que nunca suceda.

¿Ser bombero te humaniza más?

Hay más humanidad. Para empezar, primero tienes que tener humanidad para poder entrar a servir. Con el tiempo vamos aprendiendo o agrandando esa humanidad. No somos indiferentes al dolor. Casi casi lo sentimos como nuestro. Es sentirnos más humildes para tratar de ayudar a la gente.

¿Has dudado en algún momento de ser bombero?

No. El reclamo me hace dudar sobre qué estamos haciendo nosotros como institución, si lo estamos haciendo bien. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros porque tratamos de mejorar como personas.

¿Cuál es el incentivo para ti como bombero?

El hacer las cosas bien para ayudar a la gente. Ese es nuestro alimento.

¿Cuál es tu filosofía de vida?

Hacer lo más con lo menos, siempre en beneficio de alguien más.

¿Qué les dice a los jóvenes que tienen la inquietud de ingresar a Bomberos?

Que vengan, que nos ayuden y que se ayuden ellos también, porque aquí es formación. Si tienes una pizca de idea de lo que es ayudar a la gente, esto te va a gustar. Yo los invito a que se acerquen, que no pierdan el tiempo en otras cosas. Es mejor aprender aquí y no estar en otros lados haciendo cosas malas que parecen buenas o viceversa.

El Perfil

Nombre: José Arturo Guevara Casillas.

Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1981.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Bombero.

Trayectoria: 21 años de servicio. Los primeros cinco, en Bomberos Culiacán y el resto en Bomberos Veteranos, donde ostenta el grado de sargento segundo.