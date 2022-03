Las disculpas no las ofrecí obligado: Alcalde de Culiacán señaló que no tiene ningún inconveniente con eso

Culiacán, Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro señaló que no tiene ningún inconveniente en pedir disculpas públicas a las mujeres, colectivos feministas, viudas de policías y al gremio de periodistas.

Negó que haya recibido algún exhorto del Congreso del Estado y que por ello haya pedido disculpas.

"Las disculpas no las ofrecí obligado, las hice voluntariamente, espontáneamente, nadie me lo está pidiendo y cuando yo dije que no acataba las recomendaciones no lo hice en forma tajante, las acepto parcialmente y expliqué porque. No puede obligar a mi Ley a decir cosas que no debo decir y que no son ciertas ", manifestó Estrada Ferreiro.