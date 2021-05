Las elecciones en redes de las candidatas y candidatos para la alcaldía de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Del 1 al 8 de mayo, las candidatas y candidatos para la alcaldía de Culiacán comparten sus actividades de campaña a través de las redes sociales (eventos en fotos y videos) con el propósito de interactuar con sus seguidores

Analíticas de Facebook: Nota metodológica

Las métricas de Instagram y Facebook fueron recabadas desde CrowdTangle, herramienta que permite analizar y seguir el contenido público de redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El periodo de tiempo analizado comprende del 1 al 8 de mayo, con un corte de información para todos los candidatos hasta las 10:00 horas.

Leer más: Sinaloa reporta 38 mil 436 casos de Covid-19 acumulados

Para Instagram y Facebook, el orden de presentación de los candidatos fue definido de forma descendente por el total de interacciones en el plazo temporal señalado.

No fue posible analizar las interacciones de los candidatos Humberto Aramberry ni Miguel Ángel Millán porque no realizaron publicaciones del 1 al 8 de mayo. No se integraron datos de Gabriel Campos para Instagram, ya que no se encontró una cuenta pública del candidato dedicada a fines políticos.

Leer más: Panteones de Culiacán lucen solos previo al Día de las Madres

Candidatos y su impacto en redes sociales / Foto: DEBATE

Para los datos de Twitter, únicamente se tomaron en cuenta los nombres de usuario de los candidatos que tienen cuentas públicas en dicha plataforma. Los datos de seguidores y seguidos se extrajeron directamente de Twitter, con corte hasta las 14:00 horas del día 8 de mayo.

Interacción de candidatos en Instagram / Foto: DEBATE

El orden de los candidatos en Twitter fue determinado por el número de seguidores. Algunas cuentas están en crecimiento y configuración debido a que son recientes en Twitter e Instagram, lo que puede observarse por el número de seguidores que muestran. K = miles.

Candidatos con menos publicaciones en Instagram / Foto: DEBATE

Promedio de posteo diario de los candidatos

Elizabeth Montoya, candidata de MC

Posteos totales: 48

Siria Quiñónez, candidata de FxM

Posteos totales: 40

Faustino Hernández, candidato PRI, PAN y PRD

Posteos totales: 26

Jesús Estrada, candidato de Morena

Posteos totales: 21

Jorge Sato, candidato del Partido Verde

Posteos totales: 5

Humberto Aramberry, candidato del PT

Posteos totales: 0

Miguel Ángel Millán, candidato del PES

Posteos totales: 0

Interacciones de los candidatos / Foto: DEBATE

Seguidores de Twitter / Foto: DEBATE

Publicaciones totales de los candidatos / Foto: DEBATE

Protección de animales: Al punto de las 4:28 pm. Faustino publicó un video donde se compromete a tomar medidas en beneficio de los animales del hogar

Saludando a gente de vehículos: Alrededor de las 7:44 pm. Jesús comparte una foto donde comenta que siempre es un gusto para él saludar a la gente aunque no sean simpatizantes de Morena

Informe de su campaña: A las 3:22 p. m., Elizabeth transmitió en vivo, donde comentó lo que ha hecho hasta ese día en su campaña electoral.

Discurso: A las 4:34 p. m., Miguel realizó una breve transmisión en vivo donde se compromete a cumplir y no fallar a la gente de Culiacán.

Reactivación económica: A las 12:40 p. m., Siria publicó una imagen donde urge a la reactivación económica de Culiacán.

Denuncia a Japac: A las 11:43 a. m., Gabriel compartió un video corto donde plantea sus propuestas para la presidencia municipal de Culiacán

Mensaje de Gerardo Fernández: Para la 8:53 a. m., Humberto publicó un video de corta duración donde G. F. Noroña pide el voto para los candidatos del PT

En campaña: con sus hijos A las 8:08 a. m., Jorge publicó una foto con sus hijos, que lo acompañan en su campaña electoral por la alcaldía de Culiacán.

Posteos totales / Foto: DEBATE