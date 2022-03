Las leyes sinaloenses deben favorecer el derecho al aborto y los derechos humanos de las mujeres

Con todo ello, las mujeres seguirían ganando libertad en materia de salud sexual y reproductiva, a la vez que la ley promovería las medidas de salud integral, fortaleciendo el goce de los derechos en materia de salud que poseen las mujeres, niñas y adolescentes. Mariel Yee, añadió que no se pretende del todo quitar la punibilidad de la interrupción del embarazo, ya que en muchos casos las mujeres son forzadas a realizare el procedimiento, y la ley estaría considerando los casos en que las mujeres realizan un aborto contra su voluntad, castigando a quien las obliga a hacerlo.

“La temporalidad tanto en semanas, que se da, ampliando una semana más a las establecidas en la Ciudad de México, ya que se están proponiendo 13 semanas, nos parece bien”, comentó. Estos cambios también consideran la posibilidad de que en las mujeres menores de 18 años no sea punible la conducta , y en suma la ley estaría considerando los problemas ginecológicos como causa excluyente del delito, “lo cual resulta significativo, ya que son problemas comunes en las adolescentes y dado que en Sinaloa las estadísticas nos muestran un alto índice de embarazos juveniles y adolescentes”, protegiéndose así a las mujeres más vulnerables, señaló Gutiérrez.

Con los cambios que se contemplarían en la nueva legalidad, se cumple con el principio de progresividad de la ley, señaló la subsecretaria de la Secretaría des Mujeres, Conzuelo Gutiérrez, además que no se plantea la pena de prisión como sanción, sino solo la amonestación privada.

Mariel comentó que quienes tienen personalidad jurídica son las mujeres gestantes, y generar cambios a la ley en torno al aborto preserva la vida de las mujeres “que, como individuos ya tienen relaciones humanas formadas, una experiencia de vida, y un proyecto de vida”, mismo que pudiera verse afectado con un embarazo no deseado. Se busca, pues, proteger sus derechos y garantías en ese sentido. Una consecuencia favorable que Mariel consideró es que la estipulación de las leyes del aborto legal ayudaría a eliminar la estigmatización social de las mujeres que abortan, ya que su decisión estaría respaldada por las leyes.

Mariel Yee menciona que, de acuerdo a la ley nacional, en realidad ya no hay penalización del aborto hacia las mujeres que deciden hacerlo en Sinaloa , sin embargo, la integrante del Colectivo Mujeres Activa Sinaloenses menciona necesario que se reestructure la ley y quede de manera tácita y bien estipulada la despenalización en la constitución del estado.

De acuerdo con la SCJN, en las mismas fechas la Suprema Corte invalidó una porción de la ley del estado de Sinaloa que desde el 2018 establecía que “el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido”, de manera que la necesidad de realizar cambios en la Constitución sinaloense para permitir el aborto legal en la localidad, que se contemplan en la iniciativa que está a discusión en el Congreso del Estado actualmente, no solo toma en cuenta los criterios de la SCJN, “sino también las normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos de las mujeres”, señaló la legista Conzuelo Gutiérrez, subsecretaría de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del gobierno estatal.

Concretar estos cambios legales en torno al aborto permitiría mayor libertad en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres , comentaron. Conzuelo y Mariel destacan que son necesarios estos avances para beneficiar a las niñas, adolescentes y mujeres que necesiten un aborto seguro y no punible en la localidad.

Culiacán, Sinaloa.- El aborto legal ha sido un tema pospuesto en Sinaloa en diversas ocasiones, pero recientemente se ha puesto de nuevo sobre la mesa. El pasado viernes 4 de marzo de 2022 se reunieron las comisiones de salud, de equidad de género y la de derechos humanos en el Congreso de Sinaloa , a fin de generar el acuerdo necesario para poder dar un dictamen sobre las iniciativas de ley alrededor del tema, mismas que se terminaron de concretar este lunes 7 de marzo y se espera se vote hoy martes 8 de marzo, salvo que se posponga si no dan los tiempos para realizar la votación, comentaron a EL DEBATE la abogada y subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres, Conzuelo Gutiérrez así como Mariel Yee, licenciada en políticas públicas.

María Sánchez Reportera de Investigación

