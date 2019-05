Las siete carreras del futuro con más oportunidades

Sabemos que eres un joven con visión y una de tus metas es estudiar una licenciatura, sobre todo una que te apasione y permita desarrollar al máximo tu talento, si aún no lo has definido, no te preocupes, ya que estás a tiempo de elegirla, por esa razón te mostramos siete carreras que seguirán vigentes en el futuro y sus beneficios.

Administración de Negocios

Si eres un joven con gran interés por el entorno económico, te apasionan los números, el orden y los negocios, la carrera de Administración de Negocios es para ti, ya que en ella podrás desarrollar tu capacidad de asumir riesgos y la facilidad que tienes en interactuar con personas, empresas y grandes organizaciones. Por más que pase el tiempo, los negocios necesitarán a una persona especializada en ello.

Gastronomía

¿Te gusta fusionar alimentos, conocer nuevos sabores y elaborar originales platillos?, sin duda el amor por la Gastronomía es algo que llevas en las venas, por eso te recomendamos esta fabulosa licenciatura, en la cual explorarás nuevas técnicas en el arte culinario de México y el mundo, además de aprender a generar tus propias propuestas y estrategias innovadoras en el giro restaurantero y servicios de banquetes. La comida siempre será la favorita de todos.

Licenciatura en Gastronomía.

Psicopedagogía

Si eres el tipo de joven que se preocupa por el desarrollo de las personas y su aprendizaje y además tienes una inigualable vocación para enseñar, sin duda la Psicopedagogía es la carrera ideal para ti. Tu gran capacidad de paciencia con los niños y sus necesidades especiales, además de las relaciones de persona a persona serán de mucha utilidad para aquellos que necesiten una guía.

Contabilidad y Finanzas

¿Sientes inquietud por las finanzas, así como interés por las áreas contables?, la carrera de Contabilidad y Finanzas es perfecta para ti. Aprenderás a desarrollar proyectos de inversión y capacidad para interactuar con personas, empresas y grandes organizaciones, para tu crecimiento intelectual y laboral. Un gran futuro.

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.

Comercio Internacional y Aduanas

Si eres un joven con visión y gran interés por el mundo de los negocios, del mercado local, nacional e incluso internacional, entonces la carrera de Comercio Internacional y Aduanas es una gran oportunidad para ti. Desarrollarás un gran pensamiento crítico y podrás explotar al máximo tu potencial para hacer las mejores negociaciones.

Ingeniería en Gestión Industrial

¿Te gustan las matemáticas y los procesos industriales?, la carrera en Ingeniería en Gestión Industrial es lo ideal para ti, ya que te ayudará ha obtener una mayor formación en todo tipo de planeación de procesos del área industrial, así como su desarrollo, y con ello convertirte en un verdadero líder dentro del área.

Diseño Publicitario y Comunicación Masiva

¿Tienes gran creatividad, interés por la ilustración, la tecnología, la fotografía, la publicidad, el cine, así como facilidad para relacionarte con las personas?, la carrera en Diseño y Comunicación Masiva es la indicada. En ella podrás desarrollarte al máximo en los medios de comunicación y al mismo tiempo aprender muchas técnicas que te darán la oportunidad de trabajar en lo que más te guste.

Licenciatura en Diseño y Comunicación Masiva.

Ahora que conoces estas 7 carreras del futuro y sus beneficios, seguro ya tienes más claro el panorama en el que te quieres desarrollar, lo mejor de todo es que estas licenciaturas las puedes encontrar en Universidad San Sebastián, una escuela líder que se preocupa por el desarrollo humano y académico de sus alumnos. ¡Sin duda será tu mejor decisión!

