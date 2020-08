Las tecnologías impulsan a Sinaloa y a los jóvenes

Sinaloa.- Sorprendido y conmovido por recibir el doctorado honoris causa en Ciencia y Tecnología dijo estar el galardonado Eduardo Cuauhtémoc Guízar Sainz, quien durante una emotiva entrevista para las redes sociales de EL DEBATE expresó su alegría de ser merecedor de ese reconocimiento por sus múltiples aportaciones a la ciencia y a la tecnología tanto en México como en Estados Unidos, y gracias también a su incansable labor humana y educativa tanto en Sinaloa como en distintos estados de la república mexicana, donde actualmente desarrolla proyectos educativos relacionados con la electrónica y la ingeniería.

A pesar de todo esto, Guízar fue modesto con la investidura, mostrando compromiso para con los mexicanos y con los sinaloenses, expresando que los jóvenes actualmente están en una época con muchas oportunidades.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Alegría y esperanza

«No me sentía yo como con el mérito suficiente para tenerlo, pero al mismo tiempo esto hace que le dé valor, más bien que le haga honor a lo que acabo de recibir. Si no me siento merecedor, pues voy a trabajar de manera que sienta que me estoy ganando el doctorado honoris causa», afirmó Eduardo Guízar al inicio de la entrevista, misma que prosiguió recordando sus vivencias y trayendo a comparación el momento actual que vive la humanidad durante la pandemia.

En este aspecto, el galardonado se siente esperanzado en cuanto a las oportunidades que el tiempo está abriendo a la humanidad, la importancia que se le está dando a las telecomunicaciones y a las nuevas modalidades laborales gracias a que ahora existen desarrollos informáticos que lo permiten.

Durante la charla, también se dio tiempo para dar un mensaje inspirador a la población más joven, recomendando que aproveche bien herramientas como los teléfonos inteligentes, pues explicó que bien usados pueden acercarlos más a sus objetivos, en primer lugar por la rapidez con la que se puede acceder a la información, pues «en segundos tienen un mundo de información», dijo.

Visión de crecimiento en Sinaloa

El galardonado expresó que la humanidad está en un excelente momento, ya que se vive la expansión de las telecomunicaciones y de la industria aeroespacial, observando que Sinaloa tiene la oportunidad de desarrollar algo en este sentido si es apoyado un proyecto de Parque Aeroespacial en la ciudad de Mazatlán, ya que —en su visión— un proyecto de tal magnitud atraería inversión en el terreno de la reparación de aeronaves, viendo el proyecto bastante viable por la zona estratégica en que se encuentra Sinaloa y su cercanía con Estados Unidos: «Va a ser una bujía que va a mover muchísimas cosas positivas en el estado de Sinaloa, va a ser uno de los más grandes legados que va a dejar el señor gobernador en cuanto a ciencia y tecnología en nuestro estado», dijo esperanzado.

Una trayectoria exitosa

Una de las satisfacciones que tiene Eduardo Guízar en su currículum es que gracias a su pasión por la ingeniería logró en el año 2007 colaborar con la Administración Nacional de Aeronáutica y de Espacio en Estados Unidos (NASA), en el área de robótica, para la misión Mars Science Laboratory, desarrollando los motores que van contenidos en las ruedas del róver Curiosity; a su vez estas oportunidades de contacto con personas en la industria aeroespacial le han permitido bajar tecnologías y conocimientos en diversos proyectos con los que impulsa el conocimiento en niñas, niños y adolescentes.

Miras a futuro

Entre los proyectos que actualmente impulsa está el desarrollo de un maker-lab, donde se pueda dar enseñanza sobre diversas tecnologías a niños y jóvenes, con quienes ha participado en diversos proyectos de lanzamiento de satélites y concursos a distancia, en donde los jóvenes participan y participarán desarrollando su creatividad.

Eduardo ha tenido experiencias satisfactorias al conocer las capacidades que tienen los niño, al acercarlos a la ciencia y a la tecnología, y por ello refiere que es importante continuar trabajando para que tanto desde sus proyectos, como desde los que surjan de las iniciativas gubernamentales, se les provea de material para que desplieguen su potencial, y en este sentido ve importante darle apoyo al desarrollo de ciencia y tecnología en el estado y en el país.

La entrega del galardón

El pasado viernes 7 de agosto, en la Ciudad de México, en el marco de la Cumbre Mundial del Conocimiento, Eduardo Cuauhtémoc Guízar Sainz fue galardonado con el doctorado honoris causa, otorgado por el Colegio Internacional de Profesionistas, el Senado de la República y la Cámara de Diputado por sus aportaciones a la ciencia, a la tecnología y a la robótica aeroespacial, por inspirar a niños, jóvenes y adultos a ser innovadores tanto en México como en Estados Unidos, y por su incansable trabajo social hacia la comunidad educativa de nuestro país.

El en vivo

Para disfrutar la entrevista completa visite las redes sociales de EL DEBATE dando clic al siguiente enlace de Facebook: