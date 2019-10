Las víctimas de violencia han sido rezagadas y vulneradas

Sinaloa.Frases como «estaba en el lugar equivocado», «su pareja era delincuente» o «andaba con malas compañías» describen a una sociedad carente de sensibilidad ante la cotidianidad de la violencia en el país.

Sin embargo, es una narrativa que los Gobiernos se han encargado de proliferar en búsqueda de evadir su responsabilidad en materia de seguridad y que muestra además rezagos importantes respecto a la atención a víctimas. Esto es expuesto en entrevista para EL DEBATE por David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, organización no partidista de análisis sobre la operación gubernamental.

Desde la Ciudad de México, David Ramírez señaló que la atención institucionalizada a víctimas, si bien arrancó desde el sexenio de Felipe Calderón con la primera legislación y se empezó a formalizar como un apoyo institucional en el sexenio de Enrique Peña Nieto con las distintas comisiones, tanto a nivel federal, como estatal, se sabe que presenta muchísimos rezagos: «Estamos todavía muy lejos a que el Estado esté proporcionando una atención a la víctima en distintos sentidos, el primero y el más evidente es el tema del derecho a la justicia y a la atención expedita para el acceso a la justicia», explicó.

Justicia restaurativa

En el caso del Gobierno actual, mencionó que se ha puesto sobre la mesa el tema de justicia restaurativa, que significa que el Estado pone el foco en reparar el daño a las víctimas y no tanto en castigar a los culpables: «Es por supuesto una buena idea, pero hay que estar al pendiente de cómo va a estar eso. Así que ese es el problema que tenemos en el país, ahí está la idea, pero de ahí que la implementación ya esté dando los resultados que se prometieron al principio, hay todavía un gran bache», comentó el experto.

El también profesor-investigador de El Colegio de México abundó que en el contexto social se pone una distancia socioeconómica entre la gente que está viviendo los problemas de inseguridad, desde asaltos, crímenes de alto impacto u homicidios, usando el guion argumentativo de que eso solamente le pasa a la gente que está involucrada.

No obstante, precisó que eso también ha estado marcado por una narrativa que ha usado el Gobierno por mucho tiempo, «utilizar el involucramiento con actividades del crimen organizado como una forma de sacudirse algún tipo de responsabilidad o quitar algo del peso político, debido a la responsabilidad que tendrían de evitar este tipo de homicidios», explicó.

Además, dijo que habla de la responsabilidad que tiene de generar una investigación independientemente de qué tipo de actividad se trate la causa de la víctima.

Ramírez reafirmó que cualquier persona que muera por homicidio intencional tiene que ser investigada, independientemente si está relacionada con algún tipo de actividad criminal o no. Comentó que esas dos narrativas se han alimentado mutuamente, y por eso se puede escuchar todavía de manera cotidiana que cuando alguien es asesinado es porque andaba en malos pasos; y si no se anda en malos pasos, no va a pasarle nada: «La realidad es que sí, la probabilidad de ser víctima de la violencia obviamente se incrementa cuando uno está incrustado en este tipo de actividades, pero cuando uno voltea a ver las encuestas de victimización, los datos sobre incidencia del fuero común, sabemos que la violencia, sobre todo la relacionada con el uso de armas, está también en los mundos legales, en la vida cotidiana».

Espiral de vulnerabilidad

El también doctor en Sociología del Crimen por la Universidad de Bielefeld, en Alemania, consideró que la falta de atención y justicia para víctimas crea un efecto de inmediato que ya se está viviendo, y se trata de una espiral en donde se incrementa la vulnerabilidad de las personas: «De por sí las personas, los ciudadanos que están siendo victimizados, responden a cierto perfil que vincula características socioeconómicas en donde tienen una mayor vulnerabilidad en cuanto a acceso a justicia, a seguridad, etcétera. Cuando son victimizados, y no tienen justamente acceso a justicia expedita, a mecanismos de restauración, a protección al mínimo, creo que esta vulnerabilidad se repite y se vuelve a incrementar», enfatizó.

Ejemplificó con el caso de los reclusos en los penales de México, quienes desde su estadía en la cárcel, hasta cuando salen, incrementan la vulnerabilidad personal y de su familia, porque tienen que pagar cierto número de cuotas, y es muy difícil la supervivencia en la cárcel, según contó.

Ya cuando salen —abundó— se suma a eso, además, la vulnerabilidad de haber tenido una vida en la cárcel, en un país donde no hay mecanismos de reinserción. «Entonces, la probabilidad que se involucre a mucha gente en eventos legales y que tengan una vida legal es menor porque no existen ese tipo de mecanismos. Estas son distintas formas de cómo la ausencia de protección a víctimas puede generar mecanismos que a mediano y largo plazo incrementa la vulnerabilidad de las personas de los ciudadanos», advirtió.

El perfil

Nombre: David Ramírez

Profesión: coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa. Se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales y el sector privado y como profesor-investigador de El Colegio de México. Actualmente es investigador asociado en la Universidad Anáhuac y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son criminalidad, violencia, políticas de prevención y la población carcelaria. Es sociólogo egresado de la UNAM, con maestría en Sociología Política por el Instituto Mora; así como doctor en Sociología del Crimen por la Universidad de Bielefeld en Alemania.