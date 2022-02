Laura Guzmán Torróntegui es la nueva presidenta de Canirac en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- En sustitución del presidente saliente, José Miguel Taniyama Ceballos, quien estuvo al frente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) de Culiacán durante dos periodos, a partir de este jueves, Laura Guzmán Torróntegui toma la presidencia.

Dentro de su discurso, Guzmán Torróntegui reconoció la complicada situación por la que a pasado el sector durante los últimos dos años, en donde a causa de la pandemia, han tenido que cerrar innumerables negocios restauranteros por falta de recursos, situación por la que solicitó ante las autoridades municipales y estatales la búsqueda de mejores condiciones para la sobrevivencia del gremio.

"Hoy más que nunca pido el apoyo para nuestro gremio, no está fácil porque las decisiones que hemos tenido que tomar, no han sido cuántos menús se van a cambiar, o qué precio le vamos a poner a nuestros platillos, las decisiones que hemos tomado han sido cuántas sucursales tenemos que cerrar, y eso no es un tema fácil", expuso.

Nombran nueva presidenta de Canirac en Culiacán, Sinaloa | Foto: Ricardo Nevárez/ Debate

Por su parte, Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía de Gobierno del Estado, reconoció la importancia de las fuentes de empleo que genera el sector restaurantero para Sinaloa, esto al comparar que el sector primario representa en 13 por ciento de la economía del estado, el secundario 21 por ciento, y el 66 por ciento lo integra el terciario que es el comercio, servicios y turismo, en donde se encuentra la industria restaurantera, por ello la magnitud y la relevancia tanto social como económica que representa, sobre todo por que son creadores y promotores del turismo para la entidad.

Entre los puntos importantes a destacar, la nueva presidenta de Canirac, recordó que en el gremio el 68 por ciento son empresarias y el 55 porciento de los colaboradores de los restaurantes son del sexo femenino, por ello el interés de destacar el trabajo de las mujeres a las cuales se les han brindado espacios en la cámara de igual manera que al sexo masculino.