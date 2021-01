Le hacen cansada la entrega de apoyos a familiares de desaparecidos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Recursos de ayuda del FAARI, “Si eres víctima de un delito o violación a derechos humanos, ambos del fuero federal, este trámite te sirve para solicitar la ayuda inmediata del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), ayuda, asistencia, atención y rehabilitación, así como, cubrir sus gastos, hasta en tanto superes las condiciones de necesidad relacionadas de manera directa con el hecho victimizante”, así se anuncia en la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Esto de acuerdo a Alma Rosa Rojo Medina no es tan fácil y en la práctica les están haciendo muy cansado recibir este apoyo. A algunos de los beneficiarios ya les adeudan varios meses y familiares de víctimas de desaparecidos que se inscribieron desde hace meses no les han dado respuesta. Ahora les salieron con la novedad de que primero tienen que comprar el mandado y cobrar el recurso presentando el ticket, también deberán entregar facturas de las rentas de casas. Estos últimos explicó es muy complicado debido a que las casas de renta en las que dan facturas son las que tienen mensualidades muy altas. Indicó que las personas a las que no les ha llegado el recurso son muy vulnerables, entre ellas hay varias adultas mayores quienes al desaparecer sus hijos se quedaron hasta con cuatro nietos.

La presidenta del grupo de búsqueda Voces Unidas por la Vida se siente muy decepcionada de las autoridades de este gobierno federal porque les está poniendo muchas trabas pese a que los familiares de los desaparecidos están haciendo el trabajo que a ellos les corresponde, que es buscar a los desaparecidos y regresarlos a sus casas.