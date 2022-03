Le llueven críticas al PRI en el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio en Sinaloa

Sinaloa.- Críticas de que el PRI no encabeza y abandonó las causas sociales, las alianzas políticas sin consenso no sirven para nada con el PAN y PRD, no se eligen a candidatos por la vía democrática y responden a intereses de grupos enquistados y no está convertido en un partido político moderno, fue expresado por la regidora por Culiacán, Flor Hernández Valenzuela, en el 28 aniversario luctuoso del excandidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio.

Mientras la presidenta del PRI estatal, Cinthia Valenzuela dijo que el momento actual del PRI exige retomarlo y ponerlo en práctica, y lamentó que esté lejos de avanzar en la modernización económica y en el bienestar de las familias, que solamente está presente en el discurso, demagogias y la democracia la pretenden debilitar y retroceder.

En su intervención, Hernández Valenzuela enfatizó que Luis Donaldo Colosio es la principal referencia para que el PRI salga de su crisis y su pensamiento, es el modelo a seguir para la reconciliación con la ciudadanía y la recuperación partidista, que crece y sigue vigente.

Señaló que el mejor recordatorio de Luis Donaldo Colosio es reflexionar su legado y atenderlo, y más en Sinaloa después de perder la gubernatura, diputaciones y los Ayuntamientos.

“Colosio hoy nos pediría que el homenaje no fuera una arenga y con un cúmulo de lugares comunes como se le hacen cada año, sino la oportunidad, para hacer una reflexión profunda a cerca de la situación política a la que los priistas hemos llevado al país y la crisis que hoy nos encontramos”, externó Hernández Valenzuela.

Dijo que él los llamaría a rendir cuentas a cerca de todas las traiciones que el PRI le hizo a la sociedad, después de su muerte y que acabaron por hartarla. De las corruptelas y simulaciones de gobernantes, liderazgos y dirigentes que los llevaron a perder la Presidencia de la República, prácticamente todas las gubernaturas y la inmensa mayoría de las presidencias municipales.

“Tendríamos que explicarle que fuimos incapaces de democratizar al partido y que las candidaturas desde su fallecimiento, ha imperado el dedazo. Que la democracia partidista en una asignatura pendiente y que no nos hemos atrevido a seleccionar a los dirigentes y a los candidatos por la vía democrática”, precisó.

Consideró que ha sido muy cómodo responde a los intereses de los grupos enquistados y realizar los procesos simulados, así como no han sido capaces de realizar procesos incluyentes y no hay puertas y proyectos para incorporar a la sociedad y se carece de causas sociales.

En el tema de las alianzas, aseguró que se tuvo la genialidad de asociarse con el PAN, que son enemigos históricos, que los panistas no votan por los priistas y viceversa, así como los perredistas, que los acuerdos de las cúpulas sin consensos con las bases no sirven para nada, expresó.

Realizaron guardias de honor expresidentes estatales, diputados locales, de la Fundación Jesús Reyes Heroles y Fundación Colosio Sinaloa, entre otros.