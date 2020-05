Le niegan la atención médica a joven que se cayó de una motocicleta

Culiacán, Sinaloa.- Manuel N. de 21 años de edad se cayó de una motocicleta y sufrió severas lesiones en la cara y en diversas partes del cuerpo.

Sus familiares lo llevaron en una unidad de alquiler durante la madrugada a la Cruz Roja en donde no lo atendieron y lo trasladaron al Hospital General, allí les negaron la atención porque les dijeron que allí era pura atención para pacientes COVID-19 pese a que iba bañado en sangre comentó una tía.

Lo llevaron a una clínica particular pero no lo pudieron ingresar debido a que les cobraban por adelantado 15 mil pesos y su familia es de muy escasos recursos.

Manuel no habla sólo se queja, se puede ver que está sufriendo un terrible dolor, al parecer se le cayeron dientes y puede tener alguna fractura. Sus familiares intentaron lavarle las heridas, pero no pudieron porque el joven no resiste que le toquen la cara.

Los familiares temen a que contraiga una infección porque no tienen aire acondicionado y vive en una casa de cartón.

Para que no le diera mucho calor durante el día lo han tenido bajo la sombra de un árbol.

La familia pide que por favor a la Secretaría de Salud que lo atiendan, para ellos es muy duro ver a un ser querido retorcerse del dolor y no poder hacer nada.

El joven no habla y tampoco puede comer por lo que su salud se puede deteriorar por lo que se le hace el llamado al secretario de Salud Efrén Encinas que los ayude a que este joven sea atendido.